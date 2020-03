Partonová: Na titulce Playboye v 75 letech? Klidně, prsa mám pořád stejná

„Odchod do důchodu rozhodně neplánuji. Právě jsem oslavila své sedmačtyřicáté narozeniny a klidně bych se znovu nechala nafotit na titulku Playboye,“ řekla Dolly Partonová v neděli během rozhovoru v pořadu 60 Minutes Australia.

„Udělala jsem to už před mnoha lety a myslím, že kdyby do toho teď se mnou šli, byl by to vážně úlet. Nevím však, zda to risknou a já budu moci být v pětasedmdesáti letech opět na titulní straně pánského magazínu,“ uvažuje zpěvačka.

Partonová by se prý ani po sedmdesátce nebála obléknout obdobný outfit, ve kterém pózovala v roce 1978 ve svých tehdy dvaatřiceti letech, kterým byl slavný kostým playboyského zajíčka. „Ale ano, nejspíš bych do toho šla. Prsa mám pořád stejná,“ říká se smíchem hvězda country music.

Zpěvačka Dolly Partonová je známa tím, že na svůj vzhled velmi dbá. Má za sebou několik plastických operací, chodí pravidelně několikrát týdně cvičit a jí zdravě, aby si udržela štíhlou linii. Jak sama říká, je zvyklá vypadat stále dobře a nechce, aby se z ní před osmdesátkou stala „bělovlasá stará bába“.

VIDEO: Dolly Partonová v pořadu 60 Minutes Australia: