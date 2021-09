DJ Roxtar: Drogy a alkohol? Jsem rok a půl střízlivý a je mi skvěle

Jsme spolu v zákulisí pořadu Nečum na mě show. Co vám do života přinesl Adolfeen?

Přinesl mi střízlivost, úspěch, který jsem vždycky chtěl, ale bohužel jsem se nechoval tak, abych ten úspěch měl. Přinesl mi vlastně i novou přítelkyni, protože skrze něho jsme se seznámili.

S manželkou jste se rozešli. Jak vypadá váš současný vztah?

Momentálně se s přítelkyní stěhujeme do většího společného bytu, protože bude studovat Karlovu Univerzitu, takže se náš vztah prohlubuje. Už to bude skoro rok, co jsme spolu, a jsme moc šťastní. Teď jsme se vrátili z dovolené a bylo nám tam moc dobře, ani jsme se tam nehádali.

Přítelkyně je mladinká?

Je mladinká. O patnáct let mladší než já, takže mi někdy říká sugar daddy, ale mně to nevadí! (smích)

Máte kreditku, kterou byste mohl roztáčet?

Mám. Ale ona je velmi skromná, protože je z Českého Těšína. Je velmi slušně vychovaná. Líbí se mi, že jsem ještě našel krásnou skromnou holku, která nežije sociálními sítěmi a nemá třeba instagramový účet.

Dominik Turza alias DJ Roxtar

Vy jste přiznal své problémy, řešil je a šel nimi na veřejnost. Byla to očista?

Byla to velká očista a já jsem se dlouho rozhodoval, jestli s tím mám jít ven, nebo ne. Ale nakonec jsem rád, že jsem to udělal. I když jsem pod velkým tlakem s tím, že kdybych začal znovu pít nebo brát drogy, tak je to samozřejmě moje obrovská prohra i veřejně. Ale beru to jako velký stimul. A opravdu jsem rok a půl střízlivý a je mi skvěle! Nemám chuť se vracet k drogám nebo alkoholu.

Jste dítě osmdesátých a devadesátých let. Co vás zformovalo?

Upřímně řečeno mě zformoval Michael Jackson. Díky němu jsem studoval taneční konzervatoř, díky němu miluji tradiční street dance, jako je locking and popping, breakdance. A láska k hudbě.

Jak často vás hlasy v hlavě pobízí k nekalostem?

Teď už ty hlasy nejsou tak silné. Ale závislost je jeden úskočný nepřítel a je to velmi silný hlas. Musím se přiznat, že třeba na dovolené jsem si čichl k sangrii, protože mi vždycky chutnala v Portugalsku. Velmi mi zavoněla a normálně jsem zase dostal chuť na alkohol, kterou jsem ubrzdil, protože už naštěstí vím, jak s tím mám pracovat.

Máte v sobě psychický blok, nebo vás naučili, jak dávat ruce pryč od toho všeho?

Nic jiného mi nezbývá. Budu závislý do konce života, a když se s tím naučím žít a přijmu to, že jsem prohrál boj s alkoholem a drogami, tak se s tím o hodně lépe bojuje. Ještě k tomu pravidelně chodím na různá setkání, kde se potkávají anonymní alkoholici, a to mi hrozně pomáhá, protože jsme skupina lidí, kteří si rozumí. Vždycky mi to připomíná, co jsem, kdo jsem byl a co zase můžu být, a kým být opravdu nechci.

Dominik Turza alias DJ Roxtar

Jaký je první krok k přiznání si problému?

Spadnout na dno. Každý má to dno jiné, jo? Někdo skončí úplně na ulici, někdo se dostane do krize manželství nebo do kariérní krize. To se stalo mně a já jsem neviděl, jak z toho ven. Myslel jsem, že díky drogám a alkoholu, ale nefungovalo to. Můj impuls bylo se opravdu střízlivě podívat na svoje manželství a na to, co dělat se svojí kariérou.

Ale Adolfeen vás potom zachránil.

Je to tak. (smích) Adolfeen mě zachránil. Už v léčebně jsem napsal jeho největší hit Coronavirus, no a dneska mám na další půlrok televizní talk show, a to je jeden z mých splněných snů.

Vaše peripetie s českými rapery se uklidnily?

Myslím si, že se úplně neuklidnily a bude jich ještě víc. (smích) Teď jsem na posledního rapera, který si vzal Adolfeena do huby, už nereagoval. Ale já jim hrozně děkuji. Kluci, vy mi děláte skvělou reklamu. Mám radost, že vás zlobím, a těšte se na další Adolfeenovo album a další písničku, která podpoří, aby lidi chodili k volbám. Na to se moc těším, to bude v září.

Co ze světa popkultury momentálně milujete?

Mám radost, že můžu chodit do kina, protože jsem velký filmový fanoušek. Mám radost, že si i zahraji na nějakých festivalech jako DJ, protože je to přeci jenom práce, kterou miluji, kvůli které jsem šel do léčebny, abych ji mohl dělat dál. Konečně zase hodně hraji, a ne na nějakém streamu přes kameru. Takže tohle miluju, a samozřejmě dovolenou. Surfování a chození po sopkách na Azorských ostrovech.

Měl by Adolfeen nějaké poselství pro čtenáře iDNES.cz?

Určitě. Čtěte co nejvíce zpráv, ať si uděláte objektivní názor, a jděte k volbám!