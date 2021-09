Každá země má svůj humor. A my děláme legraci i v těžkých chvílích, říká Jiří Lábus

Rozhlasový seriál o rodině Tlučhořových, na kterém se podílíte s Oldřichem Kaiserem, oslaví 1. října třicet let od svého vzniku. Víte, že jde patrně o nejdéle vysílaný pořad tohoto typu na světě?

Nevím. Co bohužel vím, je, že od ledna se Rodinka nevysílá, protože Český rozhlas Dvojka ho údajně z finančních důvodů zastavil. My ale samozřejmě skončit nechceme, takže se právě teď rozhodujeme, na jaké stanici nebo platformě bychom mohli pokračovat.

A já si všechny nápady hned zapisuju. Napadne mě něco třeba v tramvaji, tak si hned udělám poznámku.