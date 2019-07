Na barvě nezáleží, brání tmavou mořskou vílu hlas Ariel z původní pohádky

„Nejdůležitější je příběh. Jako rodina, která vychovává děti, a také pro nás samotné, musíme ukázat, že odlišný zevnějšek není podstatný. Záleží na duši postavy,“ řekla herečka pro Comicbook.com.

„Opravdu důležité je, jak předvedete charakter postavy, co se týče jejího srdce a ducha. A vzhled... přiznejme si to, jsem opravdu ale opravdu stará. Když zpívám písničku Part of Your World, a vy byste řešili, jak vypadám, mohlo by to změnit vaše vnímání písně. Ale když zavřete oči, můžete stále slyšet Ariel.“

Podle Bensonové je tedy nejdůležitější, aby tvůrci dokázali vytvořit příběh, který zaujme publikum.

„Bez ohledu na vzhled, rasu, národ, barvu kůže, dialekt, ať už jsme vysocí nebo malí, máme nadváhu nebo ne, ať už mají naše vlasy jakoukoliv barvu, opravdu záleží jen na příběhu,“ míní herečka, která namlouvala i další disneyovky.

Malá mořská víla v klasické disneyovce z roku 1989 Ariel v příspěvku, který zveřejnila Halle Baileyová na Twitteru.

Obsazení Halle Baileyové obhajoval také Disneyho televizní kanál Freeform. Autor původní pohádky Hans Christian Andersen byl sice Dán, ovšem Ariel je podle nich hlavně mořská panna.

„Dánské mořské panny mohou být černé, protože lidé v Dánsku mohou být černí. Ariel může kdykoliv vyjít na břeh se svými kamarády rackem Rudolfem a jamajským krabem Sebastianem a opálit se. Černí Dánové, a to bacha, můžou mít geneticky (!!!) červené vlasy,“ stojí v příspěvku televize na sociálních sítích s tím, že lidé by neměli zapomínat, že Ariel je hlavně fiktivní postava z pohádky.

Sama Halle Baileyová, kterou fanoušci znají především ze seriálu Grown-ish či hudebního dua Chloe x Halle, označila na Twitteru obsazení za splnění snu. Film dorazí do kin pravděpodobně v roce 2021.

Vadí vám tmavá malá mořská víla?