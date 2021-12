Chtěla bych vidět Ježíška. Klidně zaplatím, říká nová dětská herecká hvězda

Kdybych byla režisérkou a řekla ti, ať se teď rozpláčeš, dokážeš to?

Dokážu. Pro pana režiséra nebo paní režisérku to udělám, aby ten film byl hezký.

A jak to uděláš?

Prostě jsem smutná.

Maminka Eva Bečková: Když plakala ve filmu Příliš osobní známost, tak to bylo skutečné, opravdu byla smutná. Nebylo to hrané, protože scéna se točila poslední den, kdy jsme se loučili. To jsme brečeli skoro všichni.