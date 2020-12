Děti roku 2020: Narodili se Sven Kokta, Rumia Muradová i X AE A-Xii Musk

Matkou ve zralém věku

Vendula Pizingerová (48) se v říjnu opět se stala maminkou. Syn, kterého má s manželem Josefem Pizingerem (33), dostal jméno po tátovi. „Josef Pizinger mladší, 13. 10. 2020. Tak tě tady vítáme, synu, i s tvým tatínkem, který je přesně na den o 33 let starší,“ napsala na Instagramu novopečená maminka k fotce syna a přidala vzkaz pro manžela. „Už jsem nevěděla, co ti mám dát k narozeninám... věřím, že je to ten nejkrásnější dárek.“

Modelka Alena Šeredová (42) je od května trojnásobnou maminkou. Po dvou synech se dočkala dcery Vivienne Charlotte a na sociálních sítích zveřejnila fotku z porodnice. Otcem miminka je modelčin partner, italský miliardář Alessandro Nasi (46).



V květnu rodila také slovenská moderátorka Erika Judínyová. Ta porodila krátce před padesátkou své první dítě. Její manžel, herec Štefan Skrúcaný (60), má již tři děti z předchozího vztahu. „Dnes je úžasný den plný radostných zpráv. Šťastnou maminkou je už i naše Erika. Její holčička se narodila v 11:20. Se Štefkem jí vybrali překrásné jméno Ella. Celé rodině přejeme hodně zdraví,“ popřáli moderátorce na Instagramu její kolegové z pořadu Smotánka.

Slovenská europoslankyně Monika Beňová (52) se začátkem listopadu na sociálních sítích svěřila, že porodila holčičku Leu. Dceru má se svým současným partnerem, advokátem Lubomírem Klčem (36). „Tak my vás všechny zdravíme a děkujeme za podporu a všechno. Leuška si vybrala dnešní ráno 1. 11. 2020 a o 8:30 přišla konečně k mamince a tatínkovi, který byl statečně s námi. Má 48 centimetrů a 2 900 gramů. Má ďolíčky ve tvářích, když se usměje, a je to naše okatá srnka. Ještě jednou veliké dík za celé ty měsíce podpory,“ napsala novopečená maminka na Instagramu.