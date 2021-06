Kvůli trendu z TikToku skončila dívka s vážnými popáleninami v nemocnici

„Bylo to neskutečné. Vidět svou dceru v plamenech mi zlomilo srdce, nepřála bych to nikomu z rodičů, byla to opravdu hrůza,“ řekla matka dívky z Oregonu.

Třináctiletá Destiny se kvůli jednomu z trendů na TikToku rozhodla natočit video, při kterém se pokusila pomocí spreje a svíčky vytvořit na zrcadle v koupelně geometrické tvary z modře planoucího plamene.

Poté, co dívka zkoušela v neodvětrávané koupelně podpálit dezinfekční roztok na bázi alkoholu ve spreji, během několika sekund jí začalo hořet tričko, oheň rychle přeskočil i na vlasy a tělo.



„Okamžitě jsem z dcery strhla hořící triko, ale i tak už bylo pozdě, byla všude popálená a křičela hrůzou i bolestí. Stalo se to vše opravdu velice rychle, byly to sekundy,“ popsala matka vážně zraněné dívky.

VIDEO: TikTok trend, který se stal dívce osudným:

Destiny leží od 13. května na jednotce intenzivní péče, má za sebou tři operace, během kterých jí lékaři na poškozený povrch těla na rukou, krku a hrudníku nasadili kožní štěpy. Prodělala také tracheotomii, chirurgický zákrok, který slouží k otevření přístupu a vytvoření otvoru do průdušnice a zajištění dýchání, a dočasně přišla o hybnost jedné ruky a krku.



Podle její matky dívka dosud netuší, jak velký je rozsah jejích poranění. „TikTokem žila každý den, sledovala videa a snažila se mnohá z nich napodobovat. Obávám se, že až opravdu pochopí, co se vlastně stalo, úplně se z toho psychicky složí,“ říká Kimberly Craneová.

Její dceru čeká v následujících měsících v nemocnici pod dohledem lékařů postupné zotavování, rehabilitace by měly navrátit hybnost nejvíc poškozeným částem těla.

VIDEO: Popálená Destiny Craneová bojuje v nemocnici na JIP o život:



TikTok stanovuje, že účet si smí založit jen ti, kterým už bylo třináct let. Pravidlo se ale dá snadno obejít, protože informace zadané uživatelem sociální síť nijak neověřuje.



V minulosti překvapila velmi nebezpečnou radou na sociálních sítích česká influencerka Anna Šulcová. Ta doporučila svým sledujícím dávat si při oblékání igelitové sáčky na hlavu, díky čemuž zabrání ušpinění oblečení od make-upu. Později se za zveřejněné video omluvila a smazala ho.