Na Miss World chci ukázat to, co opravdu umím, říká Denisa Spergerová

První velké focení. Co všechno to pro vás obnáší?

Především nervozitu, ale zároveň si to opravdu neuvěřitelně užívám. Je to vlastně moje první focení v tomhle směru a jsem nadšená. Fotila se kampaň pro největší kosmetický veletrh, který je teď v Letňanech. Teď všude po republice visí fotky mé předchůdkyně Kateřiny Kasanové. Předtím byly na stejných billboardech modelky Andrea Verešová, Renata Langmannová nebo Jitka Boho. To je pro mě velká čest. Těším se na výsledek.

Měla jste vedle sebe při focení právě Kateřinu Kasanovou, Miss Czech Republic 2018. Dávala vám rady?

Je moc milá a velmi mi pomáhá. Snažila jsem se být svá. Částečně jsem to tak nějak okoukala, ale snažím se na sobě pořád pracovat. Nedávno jsem byla na přehlídce módní návrhářky Natali Ruden. Rozdíl mezi focením a přehlídkou zatím moc nevnímám, obojí má své a mě to moc baví.

Při tomto focení jde vždy hlavně o extravaganci.

A ta mě baví. Většinou mě opravdu namalují úplně jinak. Tentokrát šlo o velmi netradiční líčení. Šaty, které jsem měla na sobě, bych do společnosti klidně vynesla, to líčení už je ovšem na mě příliš. Osobně mám v soukromí raději jednoduchost a téměř se nelíčím.

Už jste se zabydlela ve svém novém bytě?

Ano. Byt je krásný, je to super lokalita, mám blízko metro a i do centra to mám pár minut. Nikdy jsem nebydlela sama, takže je to takový můj nový životní start, který mi vlastně soutěž krásy dala. Mám tu i lepší možnosti připravovat se v klidu na Miss World. Ta mě čeká v listopadu.

Denisa Spergerová

Soutěž Miss World bude letos v Thajsku. Byla jste tam už někdy?

Bude to premiéra, protože letět do Thajska jsem si vždycky přála a nikdy se mi to ještě nesplnilo. Chtěla bych samozřejmě vyhrát, asi jako každá z dívek, která tam jede, ale bude to náročné. Chci ukázat něco z toho, co opravdu umím. Dříve jsem totiž dělala balet a tančila disco, tak snad něco pěkného vymyslíme.

Náročná bude asi i komunikace v angličtině...

To bude pro mě trochu stres. Budu si muset angličtinu do té doby co nejvíce zlepšit. Nechci, abych měla nějaké rezervy právě v komunikaci, která je na této soutěži také hodně důležitá.