Některé maminky mě kvůli Řachandě nenávidí, přiznává herečka Pfauserová

Jakou náplň teď mají vaše dny?

Jsem v plné přípravě na svoji svatbu, kterou budeme mít na konci června. Takže to, co mi teď plní všechny dny, je dolaďování veškerých detailů, jako jsou květiny, dorty a podobně.

Kolik svatebních šatů jste si už vyzkoušela?

Nezkoušela jsem žádné, protože šaty mi bude šít dvorní návrhářka Kamila Vodochodská, se kterou už zanedlouho začnou právě různé rešerše a přípravy, zkoušení a šití.

Necháte se nějakými šaty inspirovat? Třeba těmi, co měla princezna Diana?

To úplně ne. Právě i proto jsem se rozhodla, že si žádné šaty půjčovat nebudu. Nenašla jsem ty, které by byly přesně podle mojí představy. Takže jsem návrhářce řekla, co jak chci mít řešené, kde co na rukou, co vepředu, co vzadu. Ale žádný předobraz jsem neměla. Nějak jsem si poskládala to, co se mi líbilo na vícero šatech.

Denisa Pfauserová v pohádce Řachanda (2016)

Nedávno jste stihla i dovolenou, byť úplně šťastná nebyla. Copak se stalo?

Ale jo, ona šťastná byla. Ve finále. Ovšem stala se mi tam, nevím proč, spousta eskapád. Ztratila jsem tam kufr, rozbil se mi telefon, dvakrát jsem se spálila jak blázen, pořád jsem někam padala, odírala se. Bylo toho tolik, že bychom tady byli dlouho, než bych to všechno vyjmenovala. Ale ve finále jsme se tomu pak už smáli.

Často se v rozhovorech zmiňuje vaše princezna z Řachandy. Jaký máte vztah k té roli?

Kladný. Mě to moc bavilo, protože to byla princezna, která nebyla ta klasická milá, unylá. Ale tím, že byla roztržitá, tak jsem se na tom vlastně vyblbla. Vzpomínám na to ráda i díky tomu, že jsme tam byli fakt skvělá parta. Pak jsem i zjistila, že to není úplně samozřejmostí, aby se poskládalo tolik fajn lidí na jednom místě.

Kolikrát jste tu pohádku viděla?

Viděla jsem ji na premiéře a potom asi dvakrát v televizi. Ale v útržkách ji vídávám neustále, protože spousta maminek mi posílá, že už mě vlastně trošku nenávidí, protože u nich Řachanda jede od rána do večera. Takže mě pořád označují na příspěvcích na Instagramu a ta pohádka se tak ke mně dostává denně.

Vy sama chcete děti?

Určitě chci, alespoň dvě. (smích)

Denisa Pfauserová v inscenaci Ta třetí

A odbýt si to ideálně dvojčaty?

Kdyby to přišlo, tak by to byla asi zábava! Když ale vidím svoje kamarádky, které mají děti, jaký záhul to je, tak si moc neumím představit, že by se mi to dělo krát dva. Určitě je to srandovní mít dvojčata. Chtěla bych kluka a holku, a aby třeba od sebe byli pár let. Ale tak člověk míní, pánbůh činí, že jo. Tak uvidíme.

Jak na sobě pracujete, abyste byla fit?

Běhám a praktikuji jógu. Když to jde, tak denně. Dělá mi to nejvíc dobře. Je to taková kombinace cvičení, že to stačí, a nic moc jiného vlastně nedělám. Sezonně ovšem lyžuju, chodím na golf. Teď jsem dokonce začala chodit na tenisové tréninky.

Zkoušela jste už jóga pobyty v exotice?

Ještě ne. Byla jsem ale na jóga maratonu v resortu Svatá Kateřina, na který, když se dalo, tak jsem jezdila každý rok. Za tři dny mě posunul vždycky moc dál a strašně se mi tam líbilo.

Jaké filmy a seriály sama sledujete?

Třeba co mi někdo doporučí. Nebo vidím, že film má dobré hodnocení, tak si ho pustím. Ale jestli to je nějaký žánr, nebo s jakými herci? To nedokážu říci. Různorodé.

Nejoblíbenější film ale mít budete.

Hříšný tanec.

Denisa Pfauserová během zkoušek představení 5 za 1

Cítíte se někdy ve své branži pod tlakem?

Teď! (smích)

Nemáte ráda rozhovory?

Ne, ne. To se tak nabízelo, pod tlakem. Když je toho za den někdy hodně a člověk musí přejíždět, něco hraje, pak večer a ještě uprostřed dne něco, tak je to trošku tlak. Ale jinak si myslím, že nejsem úplně celebrita na takové úrovni, abych cítila nějaký tlak. Zatím je všechno příjemné, co se okolo mě děje.

Jak se sama tváříte na odhazování svršků před kamerou?

Asi je známo, že mi to už jednou neudělalo problém. Ve filmu Prázdniny v Provence jsem souhlasila s tímto režisérským záměrem. Takže nijak to neodsuzuji a nechávám tomu volný průběh.

Jakou roli v tom hraje honorář? Musí být vyšší, nebo jsou v tom příplatky?

Nenapadlo mě říct si o větší peníze. Je to spíš... jak to říct? Nějak to musí zapadat do toho konceptu, nebo musím souhlasit s tím, proč bych se měla svléknout. Ale peníze v tom asi nehrají roli.

To, že bude veselka už víme, ale kam povedou vaše nejbližší profesní kroky?

S produkční společností, se kterou jsem natáčela už dva filmy, kde jsem tedy měla pokaždé malou roličku, se mi konečně poštěstilo mít hlavní roli. Bude to ve filmu Pod jednou střechou, což je romantická komedie, a mělo by se začít natáčet na přelomu srpna a září. Ale uvidíme. Těším se moc.