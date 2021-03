Byla jsem úplně nahá, Vojta Dyk viděl vše, popsala natáčení Nesvačilová

„Vojtovi se moc omlouvám. Ale Vojta Dyk mě jako muž nebaví. Milostná scéna s ním pro mě byla docela utrpení,“ popsala Denisa Nesvačilová v pořadu 7 pádů Honzy Dědka.

„Ta scéna byla docela hustá, takových milostných scén podle mě moc hereček netočilo. Byla jsem úplně, ale úplně nahá a dělala jsem svíčku. A on to měl hezky nasvícený a všechno to viděl. I když jsem ho prosila, aby si to v hlavě nějak rozmazal, podíval se na všechno a ještě to okomentoval. To byla moje nejhorší milostná scéna za dosavadní kariéru,“ popisuje herečka odvážnou scénu z natáčení filmu Přes prsty.

Nebyla to ale její první zkušenost se svlékáním před kamerou. Poprvé se Denisa Nesvačilová ukázala nahá ve filmu Jak básníci čekají na zázrak před Davidem Matáskem.

„Doma jsem se zeptala, jestli se v tom filmu můžu svléknout. Konzultovala jsem to s mámou. Schválila mi to, protože se jí vždycky líbil David Matásek. Pak ji zajímalo jenom to, jestli si tykáme. Většinou si s kolegy potykáme předtím, než jdeme do akce, s Matáskem jsme si potykali až potom,“ pobavila herečka Honzu Dědka.

Za tyto scény sklidila obdiv zejména u pánského publika. Zato rolí ve Slunečné si vysloužila výhrůžky. „Ve Slunečné hraji krávu, Karolínu Bendovou, která je původně z dětského domova. Myslela si na Janka Linharta, diváci mi kvůli tomu psali hrozné věci a nejspíš ještě budou psát. Psali mi, že jestli na něj sáhnu, zabijí mě nebo mě přijedou ubodat do ateliéru. Jeden pán na mě řval před barákem,“ šokovala Nesvačilová.