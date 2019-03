Dcery Willise a Moore měly kvůli trollům problémy se sebevědomím

Demi Moore probírala během konverzace na vzdělávacím setkání In Health v New Yorku s herečkou Gwyneth Paltrowovou (46) a podnikatelkou Ariannou Huffingtonovou (68) téma závislosti na sociálních sítích a mobilních telefonech.



„Je potřeba, abychom si všichni stanovili jistou hranici, dokázali bez problémů přestat zírat na displeje, odložit telefony a začali komunikovat s našimi blízkými, rodinou a přáteli pěkně po staru, tedy osobně z očí do očí,“ řekla Huffingtonová.

Demi Moore s touto myšlenkou souhlasí a zdůrazňuje, že si všimla viditelných změn v chování svých tří dcer poté, co dívky poprvé objevily svět sociálních sítí a začaly sdílet stejně jako většina jejich vrstevníků své fotografie.

„Mé dcery byly první generací, jejíž životy se staly denní součástí internetu. Nemohla jsem si nevšimnout toho, že všechny tři často velice trpěly tím, že jim lidé v komentářích u jejich fotek a videí anonymně psali, že jsou ošklivé nebo divné. Pro mě jako pro rodiče to bylo opravdu devastující,“ vzpomíná herečka.

Demi Moore má tři dcery, Rumer (30), Scout (27) a Tallulah (25), všechny s exmanželem, hercem Brucem Willisem (64). I přesto, že si hereččiny dcery díky anonymitě sociálních sítí prošly opravdu nepříjemným obdobím šikany, Moore je vděčná, že jí dnes pomáhají pochopit nejrůznější online trendy.

Scout Willisová protestuje proti zákazu nahoty na Instagramu (28. května 2014).

„Dnes jsou dcery starší a sebevědomější. Už se tolik nelitují a poznámky trollů na internetu neberou tak vážně jako kdysi. Navíc mi dokážou do detailů vysvětlit různé novinky, trendy a možnosti Instagramu či Twitteru,“ říká herečka.

Ta na závěr zdůraznila také důležitost udržení si soukromí a nutnost nadhledu. „Sociální sítě jsou skvělým nástrojem pro sdílení s těmi, které milujete. Nikdy by se však neměly stát středobodem našich životů. Nesdílejte naprosto vše, co se ve vašem životě děje. Žijte více offline a dívejte se vzájemně více do očí,“ dodala Moore.