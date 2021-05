Nechceme, aby se řešilo naše tělo a hmotnost, prosí nebinární Demi Lovato

„Komentování něčí postavy a hubnutí může být stejně zraňující jako komentování přibývání na váze. Zvláště v případě lidí, kteří se léčí z některé z poruch příjmu potravy,“ píše na Instagramu svým 105 milionům sledujících Demi Lovato.



„I když to třeba myslíte dobře, ten člověk pak ve dvě ráno možná stále dokola přemýšlí o tom, co jste řekli a proč,“ vysvětluje popstar.

Americká zpěvačka v minulém týdnu oznámila, že není mužem, ani ženou. Prohlásila se nebinárním jedincem. „Hrdě vám oznamuji, že se nově identifikuji jako nebinární a nechám se oslovovat oni nebo ono. Necítím se být stoprocentně ani mužem, ani ženou. Jsem nebinární,“ napsala k videu na sociálních sítích.

„Naše tělo je víc než jen skořápka pro naši duši. Každý den bojujeme s tím, abychom si to připomínali. Tak nám prosím stále neříkejte, že někteří lidé vidí a řeší stále jen náš zevnějšek,“ žádá Demi Lovato.

S vyjádřením přišla zpěvačka měsíc poté, co osočila losangelský obchod The Bigg Chill z toho, že ji jako člověka s poruchou příjmu potravy velmi rozčílilo, když přišla do jedné z poboček a viděla velké nápisy „mlsání bez výčitek“ u dietních produktů s náhradními sladidly.



„Vešli jsme dovnitř a propagace dietní kultury nás natolik rozhodila, že jsme si nakonec nekoupili ani mražený jogurt, byli jsme z toho opravdu smutní. To je vše, co jsme k tomu chtěli říct. Rozhodně jsme neměli v plánu nějak ničit tento malý podnik,“ napsala Lovato poté, co se majitelé obchodu ohradili s tím, že kromě potravin bez cukru mají v sortimentu i velké množství nedietních produktů.

Před dvěma měsíci zrušila Demetria „Demi“ Devonne Lovato zásnuby s hercem Maxem Ehrichem. V létě 2018 našli zpěvačku v bezvědomí v jejím domě v Hollywood Hills. Předávkovala se fentanylem. Některá média uváděla, že to byl heroin, ale v domě se tato droga nenašla. Bývalá Disney herečka později přiznala, že po předávkování utrpěla tři mrtvice a infarkt a má také poškozený mozek.

Demi Lovato v minulosti trpěla poruchou příjmu potravy, v sedmnácti letech poprvé začala užívat kokain. Když jí bylo osmnáct, nastoupila do léčebny. Tehdy jí diagnostikovali bipolární poruchu.