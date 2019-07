Od kydání hnoje a sušení sena si odskočím do Tváře, těší se Debbi

„Tento koncept mě moc baví. Takže jsem řekla: Jé super, já bych to zkusila. Mě baví nejen to, že člověk přezpívává písničky, což já dělám třeba v autě, ale hlavně obdivuju, jak dokonalé jsou ty masky. Takže tohle všechno mě hodně nadchlo a ani chvíli jsme neváhala,“ přiznala zpěvačka.



Debbi žije střídavě v Praze a na statku ve středních Čechách, během natáčení Tváře tak bude mít velký zápřah.

„Nebydlím na statku nastálo, ono by to nešlo skloubit ani s našimi koncerty a podobně. To pak jezdit ve tři ráno na Kokořín nedává úplně smysl. Ale je to přirozený, hezký kontrast. Když má člověk rušný a trochu namáhavý životní styl, tak pak odjede pryč, na vesnici, kde ho nikdo neotravuje, je tam klid, a samozřejmě i práce jako kydání hnoje, sekání trávy nebo sušení sena, ale to mám ráda. Takže se snažím mezi těmito dvěma světy najít rovnováhu,“ uvedla.

Debbi bude zažívat proměny a zpívat po boku Zuzany Norisové a Roberta Urbana. Dalších pět účinkujících nové řady Tváře televize Nova zatím neprozradila.



Vítězkou první řady show Tvoje tvář má známý hlas se na jaře 2016 stala herečka Hana Holišová. Na podzim téhož roku vyhrál druhou řadu herec Jan Cina. Herečka Tatiana Dyková, ještě coby Vilhelmová, se stala vítězkou třetí řady Tváře na jaře 2017. Na podzim si pak čtvrtý titul odnesla herečka Berenika Kohoutová. Zatím poslední vítězkou se loni na podzim stala herečka Michaela Badinková.