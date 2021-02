Debbi o panické atace: Nenávidím ji, ale bude mě provázet do konce života

Váš tatínek je rodilý Němec, maminka pochází z české emigrantské rodiny, poznali se už na německé půdě, zamilovali se a oba velmi úspěšně obchodovali a obchodují s nábytkem. To byl společný plán, nebo náhoda?

Mé mámě bylo čtrnáct, když s rodiči emigrovala. Potkala mého tátu přes kamaráda a vůbec netušila, že bude skutečně někdy s nábytkem pracovat. I když už velmi brzy v sobě objevila designérského ducha. Začala od nuly. Navrhovala vlastní nábytek, zatímco táta převzal rodinnou firmu. Ale obchodní partneři nebyli. V podstatě spolu příliš nespolupracovali, máma dělala postele a táta matrace a rošty. To jsou pouze zdánlivě podobné věci. Jen si pamatuju, že tátova rodina půjčila mé mámě peníze do začátku. To bylo vše, ona není ten typ, který by se nechával živit nějakým chlapem. To nikdy nebylo v jejím zájmu.

