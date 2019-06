Když jsem podváděl Tori, přemýšlel jsem přirozením, říká manžel Spellingové

Herec Dean McDermott podvedl svou ženu před šesti lety během natáčení v Kanadě s tehdy osmadvacetiletou ženou jménem Emily Goodhandová. Tu potkal na večírku v místním baru a po několika drincích jí vložil do kabelky lístek s číslem svého hotelového pokoje.

Po společně prožité noci se následující večer opět setkali na hotelu. K sexu prý však již nedošlo. McDermott chtěl údajně Goodhandové pustit domácí videonahrávku sexu s manželkou. Goodhandová však neměla zájem.



„Když se mě snažil ten první večer sbalit, byl velice okouzlující a milý. Stále dokola mi opakoval, jak jsem krásná. Svěřil se mi také, že s ním jeho manželka téměř nespí. Věřila jsem mu. Říkal: ’opravdu miluji svou ženu. Ale je to náročné, protože spolu téměř nikdy nemáme sex.’ Neptala jsem se na podrobnosti, bylo mi to trapné,“ řekla tehdy Goodhandová.

„Opravdu bych si moc přál, abych dokázal tehdy myslet hlavou a ne svým penisem, jako se mi to podařilo mnohokrát v minulosti. Není to o tom, s jakým partnerem právě jste. Alespoň u mně to tak nikdy nebylo. Byl jsem na dně a udělal jsem to tehdy jen proto, abych si dokázal, že na to mám,“ řekl Dean McDermott v podcastu Daddy Issues. „Moc jsem si tím však nepomohl, protože pak mi kvůli tomu bylo ještě hůř. Naštěstí jsme to s ženou zvládli překonat a náš vztah je nyní lepší než kdy předtím,“ dodal.

McDermott a hvězda seriálu Beverly Hills 90210 Tori Spellingová o této kauze následně natočili jeden z dílů své reality show True Tori. Mnoho lidí je podezřívalo z toho, že vše zinscenovali, aby na vymyšleném příběhu vydělali peníze. To však dodnes oba popírají.



Poté, co podvedl manželku, nastoupil McDermott dobrovolně na léčení. „Upřímně lituji chyb, které jsem udělal, a omlouvám se za bolest, kterou jsem způsobil své rodině. Přijímám plnou odpovědnost za své činy a dobrovolně nastupuji do léčebny, abych řešil některé zdravotní a osobní problémy. Jsem vděčný za to, že se mi dostane pomoci, abych mohl být manželem a otcem, jakého si moje rodina zaslouží,“ řekl tehdy herec časopisu People.