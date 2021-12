Charlotte vypadá jak po mrtvici, Samantha chybí, píší fanoušci Sexu ve městě

„Všichni to chtějí komentovat, pozitivně, negativně, jakkoli. Naše vlasy a naše tváře a postavy a tohle a tamto. Míra intenzity těchto komentářů mě ale šokovala,“ přiznala Kristin Davisová v rozhovoru pro magazín Style.

„Zlobím se. A nechci se pořád zlobit, tak se na to raději už nedívám a nečtu to. Akorát zkrátka vím, že se to děje,“ postěžovala si herečka, která velice špatně nese kritické komentáře sledujících na sociálních sítích.

Podle některých fanoušků vypadá hvězda seriálu Sex ve městě kvůli botoxovým zákrokům, nehybné tváři a výrazu bez emocí jako po mrtvici.

Mnoho diváků si také stěžuje, že ve volném pokračování Sexu ve městě s názvem A jak to bylo dál... chybí jedna z hlavních postav, sexuchtivá Samantha Jonesová, bez které to prý není ono.

Výsledek dvouleté práce na pokračování seriálového hitu konce 90. let ztrhali také mnozí kritici. Těm vadí mimo jiné to, že se ze seriálu zcela vytratil vtip, kterým tam sršela převážně právě postava Samanthy.

Tvůrci se snaží vyprávět nové příběhy stárnoucích Newyorčanek Carrie Bradshawové, Mirandy Hobbesové a Charlotte Yorkové.

Nejstarší a nejvtipnější z kamarádek Samantha musela ve scénáři odcestovat do Londýna, protože Kim Cattrallová už ji odmítá hrát. Jenže bez ní je to podle diváků i kritiků zkrátka nuda. Celý seriál je navíc také podle názorů mnohých hyperkorektní.

Pětašedesátiletá Cattrallová „lajkuje“ na sociálních sítích příspěvky diváků, kteří se vysmívají chabému ději i seriálovému vysvětlení toho, proč není čtvrtá kamarádka v New Yorku. Carrie hned v prvním dílu prohlásí, že se Samantha urazila, když přestala využívat její PR služby, přestala se všemi komunikovat a přestěhovala se do Londýna.

Jason Lewis a Kim Cattrallová ve filmu Sex ve městě (2008)

Cattrallová na Twitteru kladně ohodnotila několik příspěvků, které napsali diváci seriálu. „Kim se nevrátila do Sexu ve městě, protože se jí konečně rozjíždí scattingová jazzová kariéra,“ píše uživatel, který si získal „lajk“ od samotné herečky.

Další z příspěvků, který se herečce líbí, obsahuje tato slova: „And just like that… Zjistila jsem, že chci koukat už jen na věci, v nichž je Kim Cattrallová. Tento tweet má být poctou pro Kim.“

Kritici seriálu nevyčítají jen ztrátu vtipu, ale i přílišný důraz na aktuální společenská témata a stoprocentní korektnost.

„I když jsem byla zpočátku nadšená, že se mé hrdinky vracejí, už po dvaceti minutách sledování seriálu jsem byla naprosto zklamaná naškrobeností, která občas hraničila s herectvím ze špatné epizody Dynastie. Hlavní je z nikoho a ničeho si nedělat legraci, aby náhodou někdo nezranil něčí city,“ napsala například kritička Liz Jonesová z deníku The Mail.

Pokračování kultovního seriálu ztrhaly také deníky The New York Times, New York Post, The Guardian či The Telegraph.