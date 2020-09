S Donatellou Versace si povídáme hlavně u oběda, říká model David Trulík

Jsme na focení letošního ročníku soutěže Esquire MAN a vy jste jeden z nominovaných. Co na to říkáte?

Velmi mě tato nominace potěšila. Pro modela je to něco, co velmi rád slyší a navíc, když je to tento magazín, právě to přesvědčilo, že děláte dobrou práci. Je to cover, titulní fotka, takže je to určitě krok dopředu.

Jak jste se dostal do světa modelingu?

Přes jednu agenturu na Slovensku. Přišel jsem na casting jako mnoho dalších modelů a odtamtud se to odvíjelo. Tím, že jsem byl nová tvář, neměl jsem žádné zkušenosti, měli jsme možnosti jít do zahraničí. V první řadě do Asie nebo Francie. Já si vybral Paříž a myslím, že jsem udělal dobře.

A odtamtud už to bylo jen na skok do Itálie, kde si vás vybrala značka Versace. Jaká je spolupráce s takovou značkou?

Versace se řadí mezi top značky na světě, taková práce je profesionální, na úrovni. Když jsem se tam dostal, získal jsem i spoustu vědomostí, naučil jsem se nové věci a poznal jsem spoustu dobrých lidí.

Setkal jste se i s Donatellou Versace?

Ano, mnohokrát. Skoro pokaždé, když spolu spolupracujeme. Často pracujeme ve studiu, jelikož jde o nové kolekce, fittingy a looky, všechno se připravuje dopředu a ona, jelikož o těchto věcech rozhoduje, tam musí být.

Popovídáte si spolu třeba o pauze?

Většinou máme čas na povídání, když spolu obědváme. Jsou to mezi námi takové klasické zdvořilostní rozhovory, co jsem dělal přes léto. Já se jí zeptám na to samé. Je to vzájemně příjemné.

Do jaké nejzajímavější země jste se během kariéry dostal?

Nejzajímavější zemí byla asi Indie, konkrétně Jaipur. Když jsme se tam dostali, byl to pro mě úplně nový svět. Vůbec jsem netušil, že něco takového existuje. Odnesl jsem si odtamtud takový klid, protože tam to není jako v Evropě nebo v těch větších městech, kde je rušno, všechno jde neskutečně rychle kupředu.

Jsou mezi sebou modelové hodně soutěživí? Panuje tam vzájemná rivalita a podrazy?

Co se týče podrážení, tak já jsem se ještě s ničím takovým nesetkal. Ale možná jsem měl štěstí na lidi. Ale rivalita určitě existuje, každý chce být lepší a lepší. Ale zažil jsem také mnoho modelů, kteří se uměli navzájem povzbudit, což je na druhou stranu velmi dobré.

Jak vypadá váš jídelníček? Musíte hodně cvičit? Nesmíte překročit nějakou hmotnost?

Dávám si hodně pozor na to, co jím. Pracujeme ve studiu na nových kolekcích, kde jsou velikosti, které bych neměl překročit. Už se mi stalo, že jsem například více jedl a cvičil, tím pádem jsem nabral více svalstva. Šlo mi to hlavně do ramen a už mi neseděly všechny obleky nebo nové věci, co vyrobili. Jinak se nijak extra neomezuji. Musím říct, že je to úplně v normě, hlavně kvůli zdraví a abych se dobře cítil.

Odnesl jste si někdy z focení coby tvář značky něco pěkného?

Mnohokrát. Když jsem například pracoval pro Louis Vuitton. Byl jsem tvář jejich značky nějakou dobu a měli jsme dobrý vztah, tak mi vždycky darovali nějaké oblečení. Mám trička, boty Louis Vuitton, samozřejmě jejich kvalitní kožené tašky, ale i obleky a klasické věci, jako jsou košile.

David Trulík, Irina Šaiková a Kit Butler v reklamní kampani Bally jaro/léto 2017

Stinná stránka modelingu. Co vás napadne?

Tak všechno možné. Například někdo začne dělat modeling a může od toho očekávat něco, co není úplně pravda. Myslím tím, že všechno je pro modely nové a tím pádem zkoušejí a zkoušejí a mohou se dostat do nějakých sfér. Může se stát, že natrefí na zlé lidi, přestože si myslí si, že je to dobrá cesta.

Ale mohou tam být nějaké varovné signály, například může jít už o samotné focení. Když někdo chce jít nějakou cestou, měl by si ji držet a nechodit nějakými vedlejšími. Pak se může stát, že se sebou potom nebude spokojený, ale dopustil se toho on. A samozřejmě jsou případy, že někdo si ulítává na drogách, alkoholu. Když vydělá první peníze, hodně utratí za oblečení, alkohol, drogy, samozřejmě jsou nějaké párty.

Velké?

Velké, ano. (smích)

Jak se v osobním životě nejlépe vyřádíte?

Rád trávím čas s rodinou, přáteli, přítelkyní. Rád jezdím k moři, užívám si to tam, je to příjemné prostředí. Stejně jako moře mě uklidní i krásné hory na Slovensku, kam se chodím trochu odreagovat. Také s přáteli. Nebo prostě jen trénuji a makám na sobě.