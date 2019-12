Nevnímám to jako hrůzostrašné období, říká David Stypka o léčbě rakoviny

„Nerozděluji svůj život na období předoperační a pooperační. Celou tu dobu předtím jsem byl ve stresu, že na pódiu vlastně nemám být a že ty lidi otravuju. Teď jsem s nimi naopak velmi rád a jsem vděčný, že můžeme normálně hrát,“ říká David Stypka v rozhovoru pro pořad Top Star.



Muzikant zhubl během posledních měsíců 25 kilogramů a prochází náročnou léčbou chemoterapií. Jeho hudební turné je prý však přesně to, co mu dodává novou energii do života.

„Je to moc fajn. Když pominu svou momentální angínu, musím říci, že se mi zpívá mnohem lehčeji. A hlavně ten můj pobyt na pódiu je ryze pozitivní. Jsem rád, že tam jsem,“ pochvaluje si Stypka.

V jednom z nejnáročnějších životních období má prý obrovskou podporu ze strany kolegů z branže i fanoušků. „Je to velmi pozitivní a milé, vážím si každé jedné zprávy a vzkazu,“ děkuje muzikant.

Jak sám říká, období, které prožívá, není právě procházkou růžovým sadem. „I v tuto dobu však přišla i spousta pozitivních věcí, ať už vnitřně nebo z vnějšku. Nevnímám to jako nějaké hrůzostrašné období. Vnímám to vlastně spíše jako dárek,“ dodává Stypka s tím, že kromě koncertů se nyní soustředí hlavně na Vánoce.

„Třiadvacátého prosince se pokusím přemluvit Ježíška, aby něco přinesl mým dětem, protože to tak stále máme. Po Vánocích se musím naplno vrhnout na celovečerní pohádku, kterou doděláváme a pak bychom mohli s kapelou začít dokončovat naši desku,“ těší se David Stypka.



