Udělal chybu, bude pykat, říká moderátorka Křížková o manželově trestu vězení

„Je to devět let, co se můj muž David stal nástrojem trestného činu. Z naivity a důvěřivosti byl loutkou ve dvou společnostech, které způsobily milionové škody,“ začala Lucie Křížková svůj instagramový příspěvek.

Její manžel se celý život pohybuje ve světě sportu. „Tam je na lidi spolehnutí a hrají fair play. Do světa byznysu se David nakrátko dostal v době finanční nejistoty po nevydařeném oceánském projektu. Pomocnou ruku mu nabídl tehdejší ‚kamarád‘,“ popisuje moderátorka a Miss České republiky 2003.

Práce marketingového manažera prý jejího muže bavila, pracoval na nadějných projektech. „Jeho důvěra ve zkušené podnikatele však byla zneužita. Podepisoval, byl ujišťován, že vše je naprosto legální a neměl důvod nevěřit lidem, kteří jsou ve svém podnikání úspěšní. Ale neznalost neomlouvá. To víme,“ píše Křížková s tím, že detaily jsou nepodstatné a důležité je podle ní to, že její manžel na milionových podvodech rozhodně neprofitoval.

„Sám musel skoro celý svůj majetek, na který si poctivě vydělal, rozprodat, aby měl z čeho zaplatit dluhy a právníky. David udělal chybu, za kterou teď bude pykat. Na podzim se u soudu ke své vině přiznal, dostal podmínku. Státní zástupce se však odvolal a vrchní soud v tomto týdnu rozhodl o tříapůlletém nepodmíněném trestu,“ dodává moderátorka, která s Křížkem žije patnáct let, dvanáct roků z toho pak v manželství.

„Znám ho jako poctivého, pravdomluvného a milujícího člověka. Pevně za ním stojím. Nelehké období to nebude jen pro něj. Děti přijdou ve svých nejzranitelnějších letech o tátu. A já o úžasného a podporujícího manžela. Mám ale rodinu a přátele, na které se mohu s čímkoli obrátit. A i když si někdy zoufám, jak ten čas letí, teď si budu naopak přát, aby letěl jak splašený,“ dodala Křížková.



Televizní hlasatelka a moderátorka, modelka, Miss České republiky 2003, první vicemiss World Sports na Miss World soutěžila i na Miss Universe 2004. Na obrazovce začínala jako moderátorka zpráv o počasí na Nově, na ČT od roku 2013 uvádí pořad Sama doma. S jachtařem Davidem Křížkem mají syna Davida a dceru Lolu.

David Křížek je několikanásobný mistr republiky v různých lodních třídách. Zúčastnil se celé řady velkých mezinárodních závodů a stal se členem SECTOR No Limits, sdružení nejextrémnějších sportovců světa. Celkem čtyřikrát přeplul Atlantický oceán. Za svoji kariéru získal 39 medailí z mistrovství ČR v různých lodních třídách, z toho 24 mistrovských titulů.



V roce 2005 přišla Lucie Křížková, tehdy ještě Váchová, kvůli bývalému příteli o práci na Nově. Žila tehdy s podnikatelem Markem Fendrychem v Plzni a ucházeli se o úvěr u plzeňské banky. V žádosti o úvěr, kterou její přítel bance odevzdal, byl uveden oproti skutečnosti její vyšší příjem i jiný způsob pracovního poměru. Peníze od banky si prý chtěli půjčit na provoz obchodu s oblečením, který už nikdy neotevřeli. Jejich vztah se krátce poté rozpadl.