Být tátou je nepopsatelné, chci žít s dcerou v přírodě, říká David Kraus

David Kraus nazpíval nedávno s kapelou 3045 Mám tě rád, Maruško motivační píseň s názvem Nemůžeš se pořád dívat zpátky. Ta byla natočena pro film Nejlepší kamarád, pojednávající o různých formách šikany.



„Šikanu jsem sám jako malý zažil. A to poměrně dost. Ten film je myslím moc krásnou myšlenkou od mladé generace a já jsem rád, že jsem ho mohl podpořit,“ řekl David Kraus v rozhovoru pro pořad Showtime.

Muzikant přiznal, že už přemýšlel i nad tím, jak od podobných věcí, jako je šikana, ochrání svou dceru Ester. „Vlastně ještě před jejím narozením jsem si udělal takový plán, jak bych chtěl žít,“ vysvětluje.

„Chtěl bych žít určitě v přírodě, nechci žít v Praze. Chtěl bych, aby ta malá holčička byla venku, aby měla červené tváře... A budu se snažit ji vyvarovat od všech technologií,“ popisuje.

„Chci dát dceři na výběr. Chci, aby měla možnost vidět zvířata, jezdit se mnou do přírody, starat se o kytičky a zvířátka... Zkrátka dělat všechno to, co já jsem v Praze jako dítě nemohl. To bych s ní hrozně chtěl prožívat,“ popisuje Kraus, kterému se v době pandemie povedlo utajit novou přítelkyni a zároveň i její těhotenství.



„To, že jsem těhotenství zatajil, je proto, že to je moje velmi intimní a vysněná věc. Dneska sdílí všichni všechno. A vždycky, když něco dělají všichni ostatní, tak já to nedělám,“ říká a přiznává, že to, že se z něj stal tatínek, ho emocionálně velmi rozhodilo.



„Stále mám pocit, že to, že je ze mě táta, se mi jen zdá. Při porodu jsem si breknul, pak jsem si štěstím pobrekával cestou vlakem, dokonce i celý druhý den. Teď už jsem na tom docela dobře. Ale měl jsem chvíli pocit, že ty hormony dělají bordel hlavně u mě a ne u maminky. Moje ego jde teď stranou,“ směje se David Kraus a dodává, že je moc rád, že má v současnosti na dceru spoustu času.

„Snažím se pomáhat, jak můžu. Pokaždé odevšad hned spěchám domů, abych tam byl a něco nepropásl. Musím říct, že být tátou je opravdu nepopsatelné. Splnil se mi sen,“ říká šťastný otec.

David Kraus o svém soukromí obvykle příliš nemluví. Po rozchodu s tenistkou Barborou Strýcovou v roce 2018 se rozhodl, že své partnerky už médiím představovat nebude. „Vždy to nějakým způsobem naruší náš vztah a všem lidem, kterých se to týká, je to nepříjemné,“ řekl předloni v rozhovoru na ÓČKO STAR.

V minulosti chodil Kraus například s Miss ČR 2009, modelkou Anetou Vignerovou či s Nicole Chybovou. O vztahu s tenistkou Barborou Strýcovou řekl, že to byl největší omyl jeho života.