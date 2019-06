Co se týká žen, přicházím se strategií Karla Gotta, říká David Kraus

„Holky dobrý. Na to já si nemůžu stěžovat. Na druhou stranu už o soukromí prostě mluvit nechci. Užil jsem si s bulvárem tolik... Jsem na to vlastně zvyklý. Ale bulvár pořád přichází s věcmi, které člověka překvapí. Partnerky, které nejsou v šoubyznysu pak podobné články šokují. I celou jejich rodinu, včetně babiček a dědečků. Bulvár nenapíše nikdy nic hezkého,“ svěřil se David Kraus v pořadu Shaker na ÓČKO STAR.

„Přicházím nyní se strategií Karla Gotta. Myslím to tak, že média už nebudou znát moje partnerky. Když někam společně půjdeme, převleču je za někoho jiného. Půjdou se mnou na premiéru třeba jako medvěd. Nebo jako chlap. Budu to dělat touto formou a budu se snažit je krýt,“ vtipkuje zpěvák.

„Vždy to nějakým způsobem naruší náš vztah a všem lidem, kterých se to týká, je to nepříjemné. Já jsem na to zvyklý a stejně mi to vadí. Lidé, kteří na to nejsou připraveni jsou pak úplně v šoku. Mé soukromí už zkrátka bude jen moje. Už žádné představování bulváru ve smyslu to je moje nová přítelkyně,“ dodává Kraus.

„Byla a je největší omyl mého života. Nikdy jsem se v člověku nespletl jako v ní. Jsem rád, že vím, koho jsem měl vedle sebe, a vracím se zase sám k sobě,“ napsal David Kraus v září minulého roku na sociální sítě po rozchodu s tenistkou Barborou Strýcovou. Rozzlobilo ho tehdy tvrzení tenistky, že si přestali rozumět. Podle zpěváka šlo ze strany Strýcové o klasickou nevěru.

Rozhovor s Davidem Krausem Celý rozhovor můžete sledovat na ÓČKO STAR v sobotní repríze pořadu Shaker od 18 hodin.

Barboru Strýcovou v červenci bulvár vyfotil, jak se na veřejnosti objímá se šéfredaktorem magazínu Elle Petrem Matějčkem. Tenistka následně vydala na Instagramu prohlášení, že s Davidem nejsou pár už několik měsíců. „Můj vztah s Davidem skončil. Není to záležitost několika hodin, ale měsíců. Jako mnoho jiných vztahů i my jsme se bohužel dostali časem do problémů,“ napsala Strýcová.



V minulosti chodil David Kraus například s Miss ČR 2009, modelkou Anetou Vignerovou (31) či s Nicole Chybovou (41). V posledních měsících se po jeho boku objevuje herečka Kateřina Klausová (27).