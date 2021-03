David Kraus má dceru. Splnil se mi sen všech snů, říká zpěvák

„Rád bych se s vámi podělil o tu nejkrásnější zprávu. Narodila se nám nádherná, zdravá holčička jménem Ester. Splnil se mi sen všech snů. Děkuju nejvíc její mamince, na kterou jsem moc pyšný. Je to ten největší zázrak zázraků, díky kterému se vám v jednom okamžiku změní život,“ napsal David Kraus na Instagramu a Facebooku.

Zároveň poděkoval porodnici v Podolí, kde modelka rodila, za skvělou péči a jejich dobrou náladu v této nelehké době. „Sledoval jsem s respirátorem, jak se chovají k ostatním lidem. Neskutečná pozornost a ohleduplnost. Každý je tam VIP, a tak to má být. A to se tam rodí v podstatě nepřetržitě. Fotku sem dávat nechci, protože je to pro mě teď velmi soukromé a křehké,“ dodal novopečený tatínek.

David Kraus v poslední době o svém soukromí moc nemluvil. Po rozchodu s tenistkou Barborou Strýcovou v roce 2018 se rozhodl, že své partnerky už prý médiím představovat nebude. „Vždy to nějakým způsobem naruší náš vztah a všem lidem, kterých se to týká, je to nepříjemné,“ řekl předloni Kraus v rozhovoru na ÓČKO STAR.

V minulosti chodil David Kraus například s Miss ČR 2009, modelkou Anetou Vignerovou či s Nicole Chybovou. Jeho nynější partnerkou je o dvacet let mladší modelka Sarah Opravilová.