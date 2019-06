David Gránský i Michal Janotka se oženili, svatbu chystá také Libor Bouček

David Gránský a optička Nikola Madunická se zasnoubili minulý rok v červenci na dovolené v New Yorku. Herec o tom tehdy informoval na Instagramu, kde ukázal zásnubní prstýnky a k fotografii připsal krátce: „Řekla ANO“.

Svou lásku si Gránský vzal ve středu 19. června ve srubovém městečku v Úžicích za účasti nejbližších přátel a rodiny. Odpoledne pak proběhla party s kolegy z divadla a ze seriálu Modrý kód, informoval pořad TOP STAR.

„Poslední dovolená se slečnou Madunickou“, napsal herec a moderátor v polovině dubna k fotografii na svém instagramovém profilu. „Najali jsme si agenturu, která nám zajistila místo a datum. Bude to v přírodě a přál bych si, aby nám vyšlo počasí,“ prozradil nedávno Gránský pro Blesk.

Minulý víkend se oženil také reportér Michal Janotka. Přítelkyni Karolínu si vzal na rodinné usedlosti nedaleko Znojma na jižní Moravě. Svatba byla pojata jako zahradní slavnost v úzkém rodinném kruhu.

„Tak a je to venku. Pan a paní Janotkovi. Počasí nám vyšlo dokonale, vše se povedlo na jedničku a hosté byli nadšeni. Mé ženě to navíc moc slušelo! Celá akce, kterou jsme si mimochodem organizovali úplně sami, byla pojata jako garden party. Vše trvalo do brzkých ranních hodin. Nechyběli ani naši pejsci a malé děti našich kamarádů. I ti si to pořádně užili. Lásko, děkuji, jsi úžasná,“ napsal Janotka na svém facebookovém profilu a vzkaz doplnil několika svatebními fotografiemi.



Již potřetí v životě se letos bude ženit moderátor Libor Bouček. Po pětiletém vztahu si vezme finalistku soutěže krásy roku 2014 Gabrielu Bendovou (27). Svatba by se měla konat v srpnu v penzionu v okolí Prahy.

První manželkou Libora Boučka byla slovenská moderátorka Mariana Ďurianová (42), manželství však vydrželo jen půl roku. V roce 2009 si vzal moderátor za ženu právničku Janu. Rozvod oznámili po čtyřech letech.