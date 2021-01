S manželkou jsme jedenáct let. Dítě momentálně neplánujeme, říká Gránský

Natočil jste kampaň k seriálu Sestřičky s podtitulem Seriál, který pomáhá. Kdy naposledy jste se ocitl v situaci, kdy jste musel někomu pomoci?

To nemám rád tyhle otázky. Nevybavím si teď určitě žádný konkrétní moment. Jsem člověk, který je zvyklý pomáhat. Ale jak jste správně řekl, se seriálem Sestřičky pomáháme dost. Často máme různé kampaně, ať už pro seniory, nebo pro doktory, sestřičky, zdravotníky, natáčeli jsme vánoční písničku, ve které jsme jim děkovali, měli jsme sbírku pro sestřičky. Teď konkrétně informujeme diváky o tom, že se i díky seriálu mohli naučit, jak poskytnout první pomoc.

Dostal jste se do situace, kdy jste první pomoc potřeboval u autonehody, nebo se vám toto naštěstí vyhnulo?

Zaplať pánbůh nedostal. Před natáčením seriálů Sestřičky nebo Modrý kód jsme měli díky českému Červenému kříži kurz první pomoci. Vzdělaný na první pomoc možná jsem, ale nevím, jak bych zareagoval v pravé životní situaci, jestli bych se z toho, jak se říká, nepodělal.

Co čeká vaši seriálovou postavu? Na co se fanoušci mohou těšit?

Jak už to v těch seriálech bývá, tak samozřejmě drama, lásky, pády, slzy, smích. (smích) Rozchody, rozkoly... Tvůrci se snaží, aby seriál byl divácky zajímavý. Moje postava Matyho bude řešit trápení, co se týká vztahu a lásky. Má se stát otcem, čeká dítě... Ale jak to dopadne, to diváci teprve uvidí. Jsme na začátku roku a tento rok bude pestrý i v našem seriálu.

Dosáhl jste v minulém roce nějakého osobního vzestupu? Nebo jste si splnil nějaké předsevzetí?

Rok 2020 byl také pestrý! (smích) Nevím, jestli jsem si něco splnil. Spíš se pro všechny z nás trochu zastavil čas. Měli jsme možnost přemýšlet, srovnat si určité věci a priority, možná se dát více zase dohromady s rodinou, s partnery... Více času jsem já osobně věnoval třeba své rodině, partnerce, kamarádům, než práci. Žádný pracovní vzestup tam úplně nebyl.

Co se týká cestování, jaké budou první destinace, které se chystáte navštívit?

Pokud na to budu mít, tak by to měla být svatební cesta, kterou teď plánujeme asi dva dny. Vážně jste se trefil, chtěli bychom odjet přibližně na měsíc někdy v květnu. Uvidíme, zda to bude možné kvůli natáčením a různé práci, pokud nějaká bude. Chceme samozřejmě nějaké exotičtější destinace. Máme rádi Asii, milujeme jejich gastronomii i kulturu. Zkusíme Bali, Thajsko, třeba i Řecko. Chceme toho procestovat trochu víc. Ale jak říkám, musí na to být peníze.

Zjistili jste v období karantény s manželkou Nikol, že jste spřízněné duše?

Zjistili jsme, že si opravdu rozumíme. Jsme spolu přes jedenáct let, brali jsme se na naše desetileté výročí. Takže už nás nemá asi co překvapit. Jsme stále spokojeni. Během pandemie jsme měli možnost zařídit naše bydlení.

Jak moc děkujete tam nahoru za to, že máte práci před kamerou a nejste zaměstnaný jen divadlem?

Dnes jsem to zrovna říkal, že jsem moc vděčný za svou práci. Vždycky, když vcházím do ateliéru na natáčení, podívám se nahoru a potichu poděkuji s tím, že myslím na všechny kolegy v divadlech. Nemyslím tím jen herce. Ale i všechny zvukaře, osvětlovače, garderobiérky, maskérky, zkrátka všechny... Co asi teď dělají. O některých vím a byli schopni si najít jinou práci a postarat se o svojí rodinu, což je nutné a pochopitelné. Ale na jednu stranu obdivuhodné. Jsem vděčný za to, co mám.

Bojujete někdy se stereotypem?

Vůbec ne. Moje práce mi to ani nedovoluje, abych zažíval nějaký stereotyp. Pohybuji se v mnoha kolektivech, pracích i objektech, kde je spousta různých lidí. Nikdy se mi nestane, že bych měl ponorku, nebo by mi někdo začal vadit, protože se zkrátka nevidíme moc často. V Modrém kódu a Sestřičkách se za ty čtyři roky utvořila natolik dobrá a pevná parta, že nás taky už nic nepřekvapí.

David Gránský v seriálu Sestřičky Modrý kód (2020)

Kam to hodláte posunout o level výš v práci a kam v osobní rovině?

Já jsem spokojený v obou dvou směrech. V tom profesním bych chtěl asi možná více točit filmy. Ale jak říkám, nestěžuji si a jsem rád za to, co mám. V osobním životě se naopak bojím, kdy se co pokazí, protože tam je to teď maximálně na vrcholu, v bodě nějaké maximální spokojenosti, že se podle mě něco zákonitě musí vždycky pokazit. Takže jenom čekám a doufám, že to nepřijde.

A co David Gránský v životní roli otce?

Ježišmarjá! Životní roli otce… Ne, že bychom o tom nemluvili. Ale teď máme jiný program, svatební cestu. A pak když to přijde, tak to přijde.

Tlačí vás do toho někdo kolem? Slýcháváte dotazy na to, kdy bude potomek?

Moje manželka ani nikdo jiný mě do toho netlačí, ani naše rodiny. Možná se někdo víc těší. Ale jsme v tomhle svobodní, takže se jen čeká, kdy to přijde. Ale ještě to momentálně neplánujeme.

Vzhlížel jste někdy k nějakým hercům?

Těch herců je spousta. Ale spíš to mám film od filmu. Miluji různé tituly, někde mě ten herec baví víc, někde méně. Teď jsem koukal na seriál na Netflixu s Meryl Streepovou. Ona je opravdu herecký chameleon. Všude vypadá úplně jinak, všude hraje úplně jinak a je fakt skvostná. Takže to je třeba vzor. Ale je jich spousta a to i těch českých. Máme mnoho filmů a seriálů, které se teď aktuálně tvoří třeba na České televizi a nestačím zírat, čeho jsme schopni, když se chce a když jsou na to peníze.

Byl vám někdy někdo z českých herců mentorem?

To bylo několik lidí, kteří mi hráli příbuzenský vztah v seriálu nebo divadle. Byli to například Simona Babčáková, Petr Štěpánek, Jiří Štěpnička... Jsou to lidé, kteří mi hezky s úctou a slušně třeba poradí jak na to, nebo jak by se to dalo zahrát jinak, nebo jestli jsem nepřemýšlel o tom, že by to šlo třeba jiným způsobem. A za to jsem jim moc vděčný a vždycky jsem rád naslouchal.