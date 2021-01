Dara Rolins je po další plastice nosu. Mnozí fanoušci ji nepoznávají

Další chirurgickou úpravu se Dara Rolins rozhodla podstoupit loni na podzim. Patnáct let po první operaci nosu se zpěvačce začala bortit nosní přepážka, kterou bylo nutně potřeba srovnat.

Zákrok provedli na klinice v ukrajinském Kyjevě. Tam si prý zpěvačka nechala srovnat již dříve upravený nos proto, že nemohla najít nikoho, kdo by byl ochoten vykonat operaci, kterou přirovnala k hodinářské práci.

S výsledkem zákroku je zpěvačka spokojená, mnozí sledující na Instagramu ji však jako po každém přiznaném zákroku ostře kritizují. U fotografií a videí, které Rolins zveřejňuje, se objevují mnohdy až nenávistné komentáře.

„Za chvíli tě nikdo nepozná. Už si proboha nic nepíchej do toho ksichtu, vypadáš úplně jinak. Obočí jiné, vlasy taky, teď i nos... A to se sama sobě takhle líbíš? Jsi už celá umělá,“ píší sledující zpěvačky. „Proboha, co se vám to stalo s nosem? Ten se opravdu nepovedl! Na čem asi frčel ten lékař, co ji měl na stole, že jí udělal takový velký frňák? To nepochopím,“ zní některé z komentářů.

Najdou se však i tací, kteří se zpěvačky snaží zastat. „Pochopte, že nos se hojí několik měsíců. Toto není jeho finální podoba,“ vysvětluje jeden z uživatelů.

„Daro, vypadáte opravdu skvěle. Ale musím uznat, že nos jste mohla mít udělaný milionkrát lépe. Bohužel v ČR nejsou pro zákrok zvaný ‚revision rhinoplasty‘, což je váš případ, takoví profesionálové, jako například na Blízkém východě (konkrétně v Turecku, Egyptu, Iránu) nebo v Koreji,“ míní další sledující.



„Víte co, frajerky? Až vám začnou přibývat vrásky, tak si to povíme. Není to nic příjemného. Zvláště pokud si držíte postavu a tvář se vám bortí. Proč si trochu nepomoci? Myslím si, že většina z vás jí stejně jen závidíte. Proberte se, vy fuchtle ubohé,“ píší další rozhořčené fanynky zpěvačky.

Dara Rolins se v minulosti již několikrát vyjádřila k úpravám svého vzhledu. „To, že mi záleží na tom, jak vypadám, není žádným tajemstvím. Jsem však bytostně přesvědčena, že má vylepšení nejsou v rozporu se zdravým rozumem.

Větší prsa dokážou ženě zvednout sebevědomí a i v případě mého nosu, který jsem si nechala ‚opravit‘, šlo o vyřešení rovnice fotogeničtějšího tvaru, ne o získání většího množství sebelásky. V obličeji nemám žádné výplně, jak mi někteří neustále vyčítají a přisuzují. Mezi obočí si jen jednou za tři měsíce nechávám píchnout botox. Ostatní vrásky nechávám žít v míru,“ popsala zpěvačka.