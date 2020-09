Větší prsa dokážou ženě zvednout sebevědomí, říká vylepšená Dara Rolins

„Kromě povzbuzujících komentářů pod mým nedávným příspěvkem si některé ženy neodpustily poznámky typu ‚ano, mít se ráda taková, jaká jsem. To znamená žádný botox, plastiky... a ještě tedy žádná Dara tam chybí‘,“ začala svůj instagramový příspěvek Dara Rolins.

„Chápu, kam míříte. To, že mi záleží na tom, jak vypadám, není žádným tajemstvím. Vychází to z mé podstaty a souvisí to i s mou profesí, ve které je člověk pod drobnohledem. Jasně, že tomu všemu pomáhám a vše ladím. Jsem ale bytostně přesvědčena, že má vylepšení nejsou v rozporu se zdravým rozumem,“ míní zpěvačka s tím, že její rozhodnutí nemají rozhodně nic společného s ‚neláskou‘ k sobě samotné.

„Větší prsa dokážou ženě zvednout sebevědomí a i v případě mého nosu, který jsem si nechala ‚opravit‘, šlo o vyřešení rovnice fotogeničtějšího tvaru, ne o získání většího množství sebelásky. V obličeji nemám žádné výplně, jak mi někteří neustále vyčítají a přisuzují. Mám naducané tvářičky, i když zhubnu ta svá ‚posuvná‘ tři kila, jako například teď,“ vysvětluje Rolins s tím, že nechce být za každou cenu hubená, ale při její výšce 170 centimetrů jí zkrátka nejvíce vyhovuje váha 55 kilogramů.

„Ano, mezi obočí si jen jednou za tři měsíce nechávám píchnout botox. Ostatní vrásky nechávám žít v míru. Mám kvůli tomu sama sebe víc ráda? Ani ne. Ale připadám si na pohled více svěže. A to je to, o co tu běží. Nemám dokonalou ani postavu, ani vlasy, ani tvář, ale vím, že jsem ku*evsky cool. A že mám po mámě a tátovi dobré srdce, slušnou intuici a ani mé talenty nejsou k zahození. A to je dost důvodů k tomu, být ‚v Daře‘ šťastná,“ dodala zpěvačka.