Nehraji s muži žádné hry. Je to trapná ztráta času, tvrdí Dara Rolins

Vypouštíte do světa svůj další osobní diář...

Mám radost, že už se tak vlastně stalo popáté, kdy vydávám diář Rok podle Dary. Má takové kulatiny. Bohužel letos odpadly kvůli složité situaci, době a okolnostem autogramiády, které vždy vydání diáře doprovázejí. Autogramiáda je hlavně o kontaktu s fanoušky, kteří se spolu se mnou chtějí vždy i vyfotit a obejmout. Za daných okolností to není možné, tak holt budou muset přijít příští rok i s tímto diářem a já jim podepíšu dva.

Kolik akcí jste vy sama ze svého diáře musela přesunout na příští rok?

Je jich několik a zatím pořád škrtám. Už jsme tak v jednu chvíli měli pocit, že se blýská na lepší časy. Ale brzy se ukázalo, že se v čase tak nějak zase vracíme zpět. Dokonce tedy v některých momentech do doby nenávratně zapomenuté. Protože zákaz zpívání mi tedy vyrazil dech, to se přiznám. Uvidíme, co bude dál, ale mám pocit, že už mě snad nic nepřekvapí. (smích)

Dara Rolins rovná se fitness a zdravý životní styl. Co z tohoto odvětví vás momentálně nejvíce baví?

Kromě toho, že piji dost často a ráda tuhle zelenou vodu – chlorofyl, tak nějak přirozeně tíhnu k těm zdravým věcem. Ale nešílím. Neznamená to, že si občas nedám zmrzku nebo vínko nebo něco dobrého. Ale je fakt, že všechny ty věci, ty bonusové, s kterými hřeším, tak jím dost výjimečně a v malém množství.

Protože k přirozenému chodu a takovému pocitu té lehkosti se potřebuji stravovat hodně zdravě a to je asi celý ten trik. Té mé postavy a vůbec toho mého životního stylu. Spousta žen chce prozradit ten trik a on žádný není. Já pravidelně cvičím a prostě jím tak, že u toho nějak přemýšlím. Používám i hlavu a nejím jenom to, co by rády snědly moje oči, protože to by asi všechno vypadalo jinak.

Takže když to uvedeme na pravou míru, dopřejete si někdy i hranolky? A jste opravdu na nějaké dietě, nebo ne?

Na dietách jsem nebyla nikdy. Já diety nesnáším. Cokoliv, co se mi zakazuje, tak mi vnitřně nahání hrůzu a stres a ten já nenávidím. Ale po hranolkách netoužím, dcera Laura si je občas dá a já abych si připomněla chuť, tak jí třeba dvě, tři štípnu, ale to je tak max. Ale když si dám dezert, tak se o něj vždycky rozdělím, nikdy ho nesním celý. Stejně tak to mám i s večeří a se vším, co se tak trošku tváří nezdravě. Prostě to nedojídám. To je takové možná trošku pravidlo, ano. A možná to by mohlo být pro někoho takovým vodítkem.

Potom si můžete dovolit nechat se nafotit i spoře oděná. Je toto taky trošku tím cílem, proč se hnát kvůli té zdravé postavě, abyste se mohla sebevědomě vystavit v plavkách?

Já si myslím, že vypadat dobře patří do šoubyznysu. Jednoduše je to podle mě taková věc s tím velmi úzce související. A tak nějak se to od nás očekává. Proto jsme na sebe my lidé vídaní na fotkách a v klipech tak přísní. Jednoduše to patří k naší profesi. Není to nic nečekaného, protože takhle žijí všichni na celém světě, které živí mimo jiné hlas a jejich look.

Já si myslím, že prostě prodávám značku. Dara Rolins je o zdravém životním stylu a o tom, že vypadá tak, jak vypadá. A ano, občas se svlékne do plavek a ano, občas vystrčí zadek a břicho. Je mi to vlastní a přirozené. Mám tím pádem pocit, že jsem i inspirací pro ženy. Je jedno, jestli vám je dvacet, třicet, čtyřicet nebo nevím kolik, důležité je, jak se cítíte. Samozřejmě zdravý rozum a taková ta lehká soudnost je potřeba. Ale pokud je všechno v pořádku, tak proč ne?

Jste zběhlá na sociálních sítích. Víte, že je to dobrý nástroj k tomu, jak dostat a prodat novou muziku mezi lidi. Co říkáte na to, že na sociálních sítích mají prostor i různí lidé, kteří tam v komentářích vylévají své myšlenkové pochody?

Myslím, že to k tomu prostě patří. To je nutné zlo, s kterým je potřeba tak nějak počítat a nešílet z toho víc, než je potřeba. Já už to nerozebírám a mávám nad tím rukou, mažu to a blokuji v případě, když je vyloženě něco nechutného a vulgárního. Ale musím říct, že tak nějak se shlukují někde jinde než u mě. (smích) Protože moji instagramoví návštěvníci se chovají poměrně slušně.

Musela jste nějak zasvětit dceru do světa sociálních médií a třeba jí i nějak nastavit to, co jak vnímat a co vypouštět z hlavy?

Moje Laura není na Instagramu ani po tom zatím netouží. Zatím ani neprojevila nějaký výraznější zájem. Je na TikToku a to také tak nějak sporadicky. Zatím má prostě jiné zájmy. Asi k tomu dojde a asi jí to taky chytne. Samozřejmě, že to spolu probíráme a je svědkem těchto věcí, protože žijeme v jedné domácnosti a je u toho, když to občas řeším, mluvím o tom nebo se vztekám a kroutím hlavou nad tím, na co mají někteří lidé čas.

Já nemít někoho ráda, tak ho prostě nesleduji, tečka. Ale ano, ví to a ví také, že je to mocná zbraň a že to může člověku ublížit a ranit ho to. Také vždycky říkám, ať si od toho i do budoucna dá odstup, že tyhle věci nemají mít tu moc nám zkazit náladu a hodit nás do smutku. Není to potřeba a neměli bychom si to takto připouštět.

Dostala jste se v době, kdy nemůžete být až tak veřejně činná, k nějakým novým zájmům a aktivitám?

Více doma vaříme. Jsem vášnivou sběratelkou kuchařek. Zatím jsem je jen sbírala a teď už jsem z nich začala i vařit. Vždycky s Laurou zavřeme oči a ukážeme si na nějaký recept. Máme spoustu různých oblíbených kuchyní, od asijských přes francouzskou, italskou, vietnamskou... Dost mě to baví, musím říct. Protože to je pokaždé výzva. A také trochu víc čtu, z toho mám radost. Jak se ten čas zpomalí, tak je vždycky nějak více prostoru na to, věnovat se své duši, což je taky důležité a občas na to zapomínám.

Jsem otevřená jakémukoliv vyznání, názoru, čemukoliv co má hlavu a patu. Preferuji takovou tu množinu polopravd, že ve všem je kousek pravdy, minimálně té tvojí. Protože ty ji žiješ, ty ji praktikuješ, ty ji vnímáš, ty ji cítíš a máš asi nějaký důvod ji prezentovat jako pravdu. Protože je tvoje a já to beru. Takže já jsem v tomhle taková, že mám respekt pro cokoliv a pro kohokoliv, v případě, že to dává smysl.

Jste před muži ráda za záhadnou ženu?

Já s muži nehraju žádné hry. Já to úplně nesnáším, na to už jsem moc velká, dospělá. A úplně nesnáším, když to takhle zkouší chlapi na mě. To mi přijde až trapný. (smích)

Čistý stůl…

Jasně! Rovina a jasno ve všem. Není čas ztrácet čas tady těmi prapodivnými úskočnými hrami a taktikami. To nemám ráda.