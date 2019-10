Co je opravdová bolest, ví každá žena, která zažila porod, říká Rolins

Zpěvačka Dara Rolins své tělo ráda zdobí nejen sexy oblečením, ale i šperky. Naposledy si nechala propíchnout uši. Vzhledem k tomu, že nešlo o první piercing, neměla s bolestí problém. „Rovnou jsem si nechala obě uši propíchnout hned dvakrát. Jak se říká, když už, tak už,“ prohlásila s tím, že to nebolelo. „Mám pocit, že každá žena, která zažila porod, ví, co je opravdová bolest. To proti tomu nic není.“

Uši si nechala propíchnout až ve vyšším věku. Dříve jí to připadalo příliš hrubé. Navíc jsou podle ní piercingy nyní mnohem elegantnější. „Pamatuji si, jak se dřív propichovalo ucho takovou tyčkou, a to bylo na mě moc agresivní. Co se týče propíchnutého pupíku, náušnice v něm je pro mě nehezká. Děsí mě představa nahého těla, jak se tře o druhé tělo, a mezi tím je cosi kovového,“ přiznala.

Zpěvačka si šperky ráda i sama navrhuje. Nemá problém vzít si vícero kousků najednou. „Mám ráda boho styl. Občas si vyberu i něco jiného, ale záleží na náladě. Každopádně nejraději utrácím za hodinky. Je to moje záliba a už mám i vlastní sbírku,“ prozradila.

A jak to má zpěvačka s tetováním, které ji zdobí na různých částech těla? „To se mi líbí hodně a opravdu je to droga, kterou když jednou člověk zkusí, tak chce další. Plánuji si nechat něco dalšího vytetovat, často nad tím přemýšlím. Každý obrázek má pro mě jistý smysl. Proto nejde o věc, kterou bych udělala bez rozmyslu,“ uvedla.

S láskou k módě a paráděním to má stejné i její dcera Laura. „Jsem její vzor, což je dobře. Miluje moje šperky a už obuje i mé boty. Obávám se, že mi bude brzy chodit do skříně na lodičky. Co se týče šperků, nosí ráda korálky. Myslím, že brzy dojde i na ten piercing, protože s oblibou komentuje ten můj v uších,“ dodala.