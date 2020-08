Sex a nahota mě baví víc než kdy předtím, říká zpěvačka Dara Rolins

„Vím, že pokaždé, když ‚vybočím z řady‘, a někdy stačí i mírně, jako když si dám na show paruku, dám do pohybu emoce všeho druhu. A přiznávám, že dělat ‚rozruch‘ k mé profesi vlastně patří, takže sem s nimi, beru všechny! Ale co chci říct a svobodně přiznat tímto fotem, je, že být nahá mě baví,“ napsala Dara Rolins k fotce, kde stojí nahá u okna.

Prozradila, že se jí vždy líbila vkusně prezentovaná nahota, všechno vzrušivé, s nádechem zakázaného, ať už fotka, film, písnička, nebo člověk.

„A chci říct, že se tyto věci věkem příliš nemění. Sex mě baví víc než kdy předtím a výhodou zralého věku je, že mi nepřijde divné o tom mluvit. A už vůbec necítím jediný limit nebo povinnost ke své intimitě způsobený faktem, že jsem máma. Jsem žena v první řadě. A ať se to někomu líbí, nebo ne, chci si to užít. Nemám pravdu, ženy?“ uvedla zpěvačka.

Pod příspěvkem se objevila spousta souhlasných reakcí a zpěvačku podpořila například i slovenská tenistka Dominika Cibulková. Některé ženy se ovšem podivovaly, jestli to podle Dary Rolins není nevhodné, právě s ohledem na její dvanáctiletou dceru Lauru.

„Moje dcera je vychovávána ve světě bez předsudků, vedena přirozenou láskou k sobě, ke svému tělu a bez hrozby, že je na nahotě něco odstrašujícího. Něco, za co by se měla stydět. Ona, nebo jakákoliv slečna, žena, máma. Jde pokaždé jen o formu, způsob ‚jak‘... Je to složité téma a to poslední, co mu sluší, je černobílé vidění,“ reagovala zpěvačka na jeden z kritických komentářů.

