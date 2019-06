Dceři Lauře se ode mě a od táty dlouho nikam nechtělo, říká Dara Rolins

Už máte za sebou alespoň částečně letošní letní dovolenou?

Letní sezóna je pro mě každoročně odstartována spolu se začátkem letních festivalů. Letíme s dcerou ještě před vysvědčením do New Yorku. Konkrétně na koncert zpěvačky Ariany Grande. Je to dceřin vánoční dárek, který si vybírá až teď. Laura bude v New Yorku poprvé, takže spojíme příjemné s užitečným.

Poletíte toto léto také k moři?

Máme to v plánu. Myslím, že se budeme různě přesouvat. S Matějem se během prázdnin o Lauru budeme tak trochu přetahovat.

Chystáte se poslat dceru také na letní tábor?

Laura pojede letos na sportovní tábor a na výtvarný tábor, kde se bude věnovat převážně malování. Já sama jsem v dětství byla na táboře jednou a naposledy. Stala se mi tam taková nepříjemná věc, po které mi zbyla na krku jizva. Rodiče pak pochopili, že musím být celé léto raději pod dohledem. Byla jsem tehdy hrozně divoká.

Nebude vám smutno, když bude dcera tak dlouho pryč?

Je pravda, že mi bude asi větší smutno než jí. To je vždycky tak. Ale tím, že vím, že bude spokojená a šťastná, je to v pohodě. Dlouhou dobu se jí ode mě ani od Matěje spíše nechtělo. Začalo ji to vlastně bavit až teď. Máme oba dva radost, že se teď trochu více socializuje.

Netrápí vás dceřina puberta?

Ne, Laura je super. Občas to tam trochu proběhne a v těch blonďatých andělských vláscích se ukazují ty malé růžky. Ale to k tomu patří. Jinak nám dělá jen samou radost.

Už se těšíte, až vám jednou představí svého prvního kluka?

To se samozřejmě může stát velmi brzy. Jsou určité oblasti, ve kterých jsou děti dnes lehounce napřed.

Kdy jste prožila svou první lásku vy?

Přesně si to nepamatuji. Myslím si však, že první lásku jsem zažila ještě na základní škole.