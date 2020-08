Nevím, jak zařídit, abych byla lidem sympatičtější, smutní Daniela Šinkorová

Křestním jménem jste Daniela. Jak vám říkali, když jste byla malá?

Když se se mnou maminka mazlila, říkávala mi Ty moja holuběnka sivá. Sestře říkala Holuběnka zlatá, aby se to odlišilo. A jinak mi všichni říkali Danko. Jen když jsem hodně zlobila, zakřičela na mě maminka Dana! Dodneška mám kvůli tomu tik. Jakmile mi někdo řekne Dano, leknu se, že jsem něco provedla. Mimochodem víte, že já jsem vlastně původně ani Daniela být neměla? Maminka chtěla, abych se jmenovala Gabriela. Jenomže v době, kdy jsem se narodila, byla na Slovensku velice populární knížka od Márii Ďuríčkové Danka a Janka. A protože to byl příběh dvou sester, uprosila moje sestra mamku, abych byla Danka. Takže to byla první změna v mém rodném listě. Potom se to dozvěděla babička a mamince vynadala, protože Dana nemá žádnou svatou jako ochránkyni. A prý ať jsem tedy aspoň svatá Daniela, abych měla zastání v bibli. Takže Daniela jsem až napotřetí. (směje se)