Když mě Roman opustil, úplně mě to zdrtilo, prozradila Daniela Šinkorová

„Poznali jsme se při talentovkách na JAMU. Měla jsem mu dát facku. Určitě si mě zapamatoval!“ vzpomíná Daniela Šinkorová na osudovou chvíli. Tehdy totiž poznala svou velkou lásku, na niž už se dávno zapomnělo, Romana Vojtka. „Chvíli jsme se oťukávali a na konci prvního ročníku to spadlo,“ vypráví herečka.

Spolužák ji tehdy naprosto uhranul, i on si však moc dobře pamatuje na to, jak ho zasáhl Amorův šíp. „Tehdy měla světlé vlasy a asi o deset kilo víc. Byla taková sympatická boubelka, chytrá a strašně hodná, což jsem dřív nevyhledával – to víte, kluka v pubertě zajímají jiné věci. Poprvé jsem ale potkal holku, která mě obohacovala a doplňovala,“ říká herec.

Bok po boku strávili čtyři roky. „Nejdřív jsme spolu žili tajně na kolejích, pak nám nabídl podnájem garsonky ve svém domě pan Hnilička (trumpetista Jaromír Hnilička †84 – pozn.red.) za to, že se mu postaráme o psa,“ pokračuje Vojtek.

Zradil ji, přesto se rozešli v dobrém

Klapalo jim to prý skvěle, jako by byli pro sebe stvořeni. „Jediné větší hádky, co si pamatuju, byly kvůli práci, třeba když jsme neměli sborové party pro muzikál Hair, měli jsme si to sami stáhnout do not a s Dankou jsme se neshodli na jednom půltónu,“ vybavuje si Vojtek.

A Daniela k té samé události se smíchem dodává: „Byla jsem zády opřená o dveře a Roman, jak se vytočil, praštil do nich pěstí hned vedle mé hlavy. Skoro je rozbil. Pak vyběhl na ulici a tam kopal do popelnic.“ Jinak prý její milý rozhodně nebyl žádný „nervák“ nebo agresor.

To, co se na něm Šinkorové nelíbilo, bylo, že si občas plnými doušky užíval života. „Nerada viděla, když jsem po představení chtěl zůstat ještě v divadle, vadily jí takové ty alkoholové dýchánky,“ vysvětluje Vojtek. Pro herečku to však byla jen „malá vada na kráse“, rozhodně ne důvod, proč by ho pustila k vodě.

„Milovala jsem ho moc,“ říká herečka dodnes dojatě. Jenže pak jí její vyvolený zlomil srdce. „Pověděl mi to na rovinu: ‚Tebe mám rád, ale zamiloval jsem se do jiné ženy.‘ Moc se omlouval, brečeli jsme.“

Byť se rozešli v dobrém, Daniela to nesla strašně těžce. „Půl roku jsem chodila v černém. Poprvé v životě se mi stalo, že jsem zavolala do divadla, že nepřijdu na zkoušku, že nemůžu. Odložila jsem státnice. Brečela jsem od rána do večera, týden jsem nejedla. Koupila jsem si flašku cinzana, vypila dvě deci a byla jsem hotová. Aspoň jsem to zaspala,“ vybavuje si okamžiky, kdy se jí nechtělo dál žít. „Tenkrát to byla malá smrt,“ říká vážně.

Jen chvíli nato se seznámil s Terezou Janoušovou (39, dnes Vojtkovou), kterou si v roce 2009 vzal. Narodila se jim Edita (9) a vše vypadalo skvěle. Jenže pak – těsně před porodem syna Benedikta (4) – zničehonic Roman od Terezy odešel. To už by ale bylo na samostatný příběh.

Ženou, kvůli níž ji tehdy opustil, byla jejich kolegyně, muzikálová herečka Markéta Sedláčková (47). Jejich láska však neměla dlouhého trvání. Po Sedláčkové se Vojtek zamiloval ještě několikrát, oženil se, zplodil dvě děti a rozvedl se.

Poslední čtyři roky je po jeho boku herečka Petra Vraspírová (33). „Krásný večer vám přejí Roman a Petra Vojtkovi. (13. července 2019),“ překvapil Vojtek fotografií z romantické veselky, kterou sdílel s fanoušky na Instagramu.

Snad jim to vyjde a Roman v Petře konečně najde toužebné štěstí. To své Daniela, po řadě vztahů, o nichž mlčí jako hrob, nakonec objevila po boku podnikatele Ladislava Poláka (54). Cesta k němu však nebyla právě jednoduchá. Když se v roce 2005 seznámili, Polák byl ženatý a trvalo hezky dlouho, než se rozhoupal k rozvodu.