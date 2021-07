Šinkorová o odchodu z Ordinace: Naštvaná scenáristka mi vymyslela hroznou smrt

Za úspěch se platí, a tak čekám, kdy přijde facka. To jste řekla, když jste před lety dostala Cenu Thálie, pamatujete?

To jsem vážně řekla?

Ano. Zaujalo mě to, takže se chci zeptat, jestli se to naplnilo.

Lucka Bílá říká, že když vystoupáte na vrchol, hodně tam fouká, je to nebezpečné a člověk je tam sám. Já si myslím, že to tak opravdu je. Úspěch přináší hodně hezkých věcí, ale taky se ukáže to, co dřív třeba nebylo vidět. Například kdo je opravdový kamarád. Hlavně vás lidé začnou soudit daleko přísněji, takže cítíte zodpovědnost. Mně úspěch přinesl stres, snahu být ještě lepší, což někdy není úplně zdravé. Ale to je už patnáct let, teď žiju jinak.