Vysvětloval Čechům koronavirus. Zábavný je vesmír i fyzika, říká Stach

Měl jste na základce na vysvědčení někdy dvojku?

Už ve třetí třídě z češtiny. A v dalších letech jsem jich měl spoustu, já nebyl žádný šprt.

V rozhovorech se svými hosty často hledáte odpověď na otázku proč. Ptal jste se tak i svých učitelů?

Je pravda, že mě různé věci zajímaly a dost jsem se vyptával. V mnoha předmětech jsem měl štěstí na výborné kantory. Třeba třídní učitelka Alena Kittelová byla úžasná. Až do sedmé třídy jsem měl problém napsat sloh, já totiž hrozně málo četl. Když to trochu přeženu, v první třídě jsem přečetl Lišku Bystroušku a potom už nic. Až v sedmičce jsem začal číst. Jenže jsem si oblíbil fantasy Zabíječ, kde se sekají hlavy a létají ruce, je to hodně krvavé a děsivé. Moje mutinka šla za třídní s obavami, jestli mám takové věci číst. Učitelka ji uklidnila, jen ať mě nechá, hlavně že čtu. Měla pravdu, já se později dostal ke sci-fi a na gymnáziu jsem už přečetl klidně osm knížek za měsíc.