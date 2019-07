Miliony na účtu a v dětství boj s alkoholem. Radcliffe slaví třicetiny

Životní rolí pro něj samozřejmě je kouzelnický učeň Harry Potter, kterého začal natáčet jako jedenáctiletý v roce 2000 a kterým žil až do dokončení osmého filmu v roce 2011. Role mu přinesla nejen slávu, nové možnosti a místo v první desítce nejbohatších Britů do 30 let, ale i těžko odstranitelnou „škatulku“ jedné role.



Radcliffe v minulosti přiznal, že měl jen krůček k tomu, aby se stal závislým na alkoholu. V rozhovoru pro britský časopis Heat řekl, že jednu dobu pil každý večer a na natáčení Harryho Pottera chodil opilý.



„Moje osobnost má velký sklon k závislosti. To byl problém. Lidé s takovým problémem to umí velmi dobře skrývat. Bylo to zlé. Nechci jít do detailů, ale pil jsem hodně a pil jsem každý den, tedy každý večer,“ řekl. „Mohu poctivě říci, že jsem při práci na Harrym Potterovi nikdy nepil. Chodil jsem do práce ještě opilý, ale nikdy jsem nepil v práci. Mohu ukázat hodně scén, kdy jsem prostě mimo. Mám tam úplně mrtvé oči.“

Již během natáčení Harryho Pottera se snažil vymanit ze šablony a přeměnit z dětského na dospělého herce. V minulých letech měl dobré kritiky za role v divadelních hrách na Broadwayi i v Londýně. Ve filmu ztvárnil například syna spisovatele Rudyarda Kiplinga (Legenda o mém synovi), beatnického básníka Allena Ginsberga (Kill Your Darlings), hlavní role v duchařském snímku Žena v černém, v thrilleru Imperium a v dobrodružném snímku Ztracen v džungli.