Radcliffe byl při natáčení Harryho Pottera zamilovaný do kolegyně

Fanoušci ságy o čarodějnickém učni se v speciálu Harry Potter, 20 let filmové magie: Návrat do Bradavic, odvysílaném na Nový rok, dozvěděli spoustu zajímavostí. Hlavní hvězdy se po letech opět sešly a vzpomínaly na natáčení. Daniel Radcliffe (32) také přiznal, že byl zamilovaný do starší kolegyně.