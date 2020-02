Soud vyhlásil konkurz nad společností Žito 44 Daniela Landy

Osmdesát procent firmy Žito 44 vlastní Daniel Landa. Zbylých dvacet procent mají napůl producent Jiří Jurtin a afghánský podnikatel a prezident Česko-afghánské obchodní komory Fawad Nadri. Za společnost oficiálně jednají Landa s Jurtinem. Zpěvák tvrdí, že za úpadek může druhý jednatel Jiří Jurtin, který to však odmítá.

„Insolvenční návrhy jsou ve své podstatě podobné. Zásadní rozdíl současného insolvenčního návrhu spočívá v jeho větší preciznosti,“ uvedl pro server E15.cz Landův advokát Aleš Rozehnal.

„Daniel Landa se jakožto umělec toužil prvotně věnovat své hudbě. A tak ochotně a s plnou důvěrou přenechal obchodní vedení společnosti druhému jednateli Jiřímu Jurtinovi. V důsledku špatné péče o společnost a její majetek došlo k jejímu neúnosnému předlužení a nemožnosti firmy dostát svým závazkům,“ dodal advokát.

Podle Jiřího Jurtina bylo však jádro sporu jinde. „Společnost nikdy nebyla vedena jen mnou. Navíc vůči společnosti Žito 44 máme pohledávky,“ reagoval producent pro E15.cz.

Zkrachovalé podniky budou z nařízení soudu sdílet stejného insolvenčního správce – společnost Hlista & Pril, protože Žito 44 a Nogup agency tvoří přes Jurtinovy podíly v Landově firmě koncern. Firmě Hlista & Pril je nyní uloženo bez zbytečného odkladu přezkoumat podané přihlášky pohledávek, vyzvat dlužníka k vyjádření se k nim a učinit případnou výzvu na opravu či doplnění těchto přihlášek.

Projekt Žito 44 odstartoval Landa na vyhlašování Českého slavíka v roce 2012. Na pódium tehdy dorazil s živým kohoutem a žádal, aby se mu začalo říkat Kouzelník Žito. V souvislosti s tím vyhlásil plán uskutečňovat kejkle jako je například potápění mezi žraloky či výhra zápasu v thajském boxu proti profesionálovi.



Již v roce 2014 se Landa v rozhovoru pro pořad Limuzína s Mírou Hejdou svěřil, že původní myšlenka Žita byla udělat velký marketingový tah, zaujmout investory a s velkým budgetem za zády vtrhnout jako filmová figura do světa sportu tak, aby mohl propagovat značku.

„Místo filmového plátna bychom měli Eurosport a s filmovou figurou bychom vpadli do světového rallye, do světových oceánů a tak,“ popsal tehdy Landa projekt, kterým zmátl i své fanoušky.

„Ono to vyšlo. Vidět jsem byl. Lidé mohou pozorovat nějakou změnu, od toho blázna s černým kohoutem, že se to někam hýbe. Bez toho by to byla už nuda. Deska, muzikál, deska, muzikál, skok z mostu nebo já nevím, co by mělo následovat. Byl to nějaký kolotoč, do kterého bylo nutné hodit granát,“ řekl Landa a přiznal, že projekt nevyšel podle jeho představ z toho důvodu, že na něj nezískal dostatek financí.