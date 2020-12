Dělám všechno proto, abych to hvězdám nezkazila, říká Syslová o dabingu

Máte vůbec ráda sladké, nebo si to hlídáte, abyste to nepřeháněla s cukrem?

Přiznám se, že mám sladké strašně ráda. Hlavně koláče s mákem. Ale bohužel tedy ujíždím na zmrzlině, tu bych mohla, nechci říci po kilech, ale tu bych mohla pořád.

Takže máte jeden šuplík v mrazáku vyhrazen jen na zmrzlinu?

Já už ji radši ani nekupuji. Ale když tam je, tak si chodím mističku za mističkou, a tak se někdy stane, že… No nebudu to radši rozvádět! (smích)

Jste příznivcem vánočního nakupování na poslední chvíli, nebo to děláte průběžně?

Jak kdy, ale spíše až na poslední chvíli. Teď to poslední dobou řeším, protože těch krámů přibývá, takže dětem dám peníze. Ať si pořídí, co chtějí, co potřebují, po čem touží. Takže se s tím nějak moc nezaobírám.

Jste teď poslední dobou seriálová televizní stálice, chodí vám od fanoušků hodně dopisů?

Chodí mi dopisy a hlavně fotografie. Nevím, kde to lidi berou, ale asi na internetu. Třeba fotky, které jsem v životě neviděla, a některé docela i hezké. Ale i fotky z dávných dob, kde jsem coby mladá žena. To si asi lidi umí nějak najít. Takže jim samozřejmě ve slušnosti odpovím, poděkuji.

Léta se věnujete dabingu. Pamatujete si ještě na svoje první dabování?

To byl seriál... počkejte. Takový slavný, lidi na to pořád koukali. To byly první seriály v televizi. Sága rodu Forsythů! Dělalo se to na Dobešce, já tam měla jednu takovou roličku a vím, že když to šlo v televizi, ulice byly úplně vyprázdněné. To byly mé první dabingy, tenkrát s Blankou Novákovou, která mě to v podstatě učila. Byla tam spousta nádherných herců: Miloš Kopecký, Rudla Dejl a další.

Dana Syslová

Jak byste zhodnotila rychlost, kterou se dnes dělají dabingy? Nemyslíte, že tato profese trošku ztratila své kouzlo?

Pro mě ano, protože já to poznám. Je samozřejmě lepší, když člověk ví, o čem ten film je. Jestli to je veselohra, nebo drama, aby nenaskočil na nějakou úplně jinou kolej. Tato rychlopráce není dobře, protože člověk vlastně jede jenom na červenou a říká text, ještě navíc bez partnera, takže kolikrát ani nezná souvislosti. Ale myslím, že dobrý dabing má u nás tradici, a když si někdo dá tu práci, tak je to na tom znát.

Máte své oblíbené herečky, kterým ráda propůjčujete hlas?

To je samozřejmě ta „moje“ Helen Mirrenová, kterou dělám pravidelně. Pak dělám ještě takové hvězdy jako Diane Keatonová, Susan Sarandonová a dokonce jsem dělala jednou i Meryl Streepovou, když Zlata Adamovská nemohla. Ale i řadu hereček, které u nás nejsou tak slavné, ale jsou výborné. Tu plejádu mám dost širokou, za což jsem ráda. Samozřejmě jak ony léty stárnou a jak je méně rolí pro staré, tak už toho tolik není. Ale když se objeví, tak jsou ty herečky báječné. No a já dělám všechno proto, abych jim to nezkazila.

Dana Syslová

Dá se říct, že kuriozitou bylo u Helen Mirrenové účinkování ve filmu Red 2, kde si na prahu sedmdesátky troufla na akční snímek. Co jste na to říkala?

Něco mi to říká, ale moc ne, protože názvy těch filmů si tedy vůbec nepamatuji. Ale vím, že jsem si pak říkala: Ona chudinka, taková herečka musí dělat i takovéhle… víte co. No ale asi ji to bavilo, tak to pro ni byla změna, taky na tom asi i finančně něco vydělala. Ale dost jsem se zarazila, poněvadž jsem ji většinou viděla v rolích krásnějších, lepších a kvalitnějších. Tak dělá asi taky, co může, no.

Koketovala jste někdy s myšlenou, že byste zkusila kariéru v jiné zemi?

Tak to mě nikdy nenapadlo, poněvadž jsem neuměla pořádně žádnou řeč. S angličtinou bojuji do dneška. Trochu se domluvím, ale že bych v angličtině hrála divadlo nebo točila, tak to by nepřipadalo v úvahu.

Takže téma emigrace u vás nikdy nebylo na pořadu dne?

Jednou v mládí jsem chtěla najít tatínka ve Francii, ale to mě samozřejmě pak pustilo, byla jsem hrdá a říkala jsem si: Nebudu ho hledat, když o mě nestojí! No jo…