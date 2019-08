Myslím si, že si zasloužím trochu volna, prohlásila Dana Morávková

„Syn studuje prvním rokem v Anglii a jelikož má prázdniny, přijel za námi domů. Moc si spolu užíváme,” přiznala spokojeně herečka, která prý bez svých dvou Petrů nedá ani ránu.

Podle Morávkové je právě rodina to, co se jí v životě podařilo nejvíc. „Jsem vděčná za milujícího manžela i syna. Na oba jsem pyšná a cítím, že i oni mě mají moc rádi,” pochlubila se.



Prázdniny společně zahájili už na karlovarském festivalu, kde jsou všichni tři stálými hosty. Pokolikáté tam letos vlastně byli, neví ani sama herečka. „Já to nepočítám. Důležité je, že se nám tam líbí. Myslím si, že Jiří Bartoška to pozvednul a dělá nám díky tomuto festivalu skvělé jméno ve světě,” chválila svého kolegu Morávková.

Na festivalu pravidelně chodili především na filmy. Za den jich častokrát stihli tři až čtyři. „Dokonce jsme letos ve Varech viděli i divadelní představení. Ale myslím si, že nejsme jediní. Když v kině sedíme, je tam spousta herců, režisérů, scenáristů, muzikantů. Mnoho umělců chodí do kina podívat se i na své kolegy,” řekla.

K lístkům na filmy měla herečka dobrý přístup, protože její syn Petr každý rok prodává v pokladně. „Byl na festivalu opět na brigádě a vydával lístky. Když mu skončila směna, okamžitě letěl do kina. Za večer stihl dát taky tři filmy,” svěřila se.

Celá rodina se o prázdninách vydala do Norska a Rakouska, kde byli do konce července. „V srpnu už mi začíná natáčení a zkoušení v divadle. Šťastnou plavbu jsme si užili letos v Oslu. Myslím si, že si zasloužím trochu volna. Každý utíká za teplem, my za zimou. Věřte, že i to je nádhera. Vlakem z Osla do Bergenu. Pak jsme měli naplánovaný výlet na kolech do Rakouska, kam jezdíme každoročně. Určitě pak ještě navštívíme v srpnu festival v Salzburgu,“ dodala.

