Jirkovi Pomeje vděčím za dvě nádherné role, říká Dana Morávková

Dana Morávková moderovala kdysi Snídani s Novou. „Tehdy se vysílalo už od pěti ráno. To znamená, že ve tři hodiny v noci zazvonil budíček a pak jsem rychle vyrazila do televize, tehdy ještě do Vladislavovy ulice. Museli jsme navíc chodit pěšky do horních pater. Výtah byl zakázaný, aby se předešlo problémům ve vysílání, kdyby se s námi náhodou zasekl,“ vzpomíná Morávková.

Ranní vstávání jí prý však tolik nevadilo, respektive na něj byla zvyklá. „Už od svých pěti let jsem vstávala každý den brzy ráno kvůli krasobruslení. Tréninky byly už od šesti hodin. S krasobruslením jsem však později skončila. Šla jsem na DAMU. Dělat zároveň vrcholový sport a školu, to zkrátka nešlo,“ říká herečka.

Morávková přiznala, že má spoustu cestovatelských snů. Ráda sní i o místech, kam by se jednou chtěla vrátit.

„Moc se mi líbilo třeba v Jordánsku, na Kubě, v Japonsku... Ráda bych jednou na vlastní oči viděla také Tádž Mahal v Indii. Má to krásný příběh, pokud víte, pro koho to postavili. (Tádž Mahál byl postaven císařem Šáhdžahánem jako hrobka pro jeho milovanou ženu Mumtaz Mahal, která zemřela při porodu roku 1631. Na stavbě se podílelo 20 000 lidí z Indie a střední Asie, pozn. red.). Zlata Adamovská s Petrem Štěpánkem mi nedávno říkali, že je to naživo opravdu překrásný zážitek a Tádž Mahal vypadá, jako by plul,“ říká Morávková.

Herečka Dana Morávková zavzpomínala v Limuzíně také na svého kamaráda a kolegu Jiřího Pomeje. „Znali jsme se již z dob, kdy měl za ženu Míšu Kuklovou, mou spolužačku z DAMU. Společně ve čtveřici Jirka Pomeje, můj manžel Petr, já a Míša Kuklová jsme dělali pohádku Z pekla štěstí 2. Mým společným projektem s Jirkou byla také Andělská tvář. Jirkovi tak vděčím minimálně za dvě nádherné role. Je smutné, když odejde tak mladý člověk. Nechci mluvit jako kniha, ale na pohřbu Jirky jsem si uvědomila, jak je život velmi křehký a že bychom k sobě měli být vzájemně milí a slušní,“ dodala herečka.