Ve čtvrté cenové jsme prokecali noc. Pak mě Petr požádal o ruku, líčí Morávková

Máte, Dano, nějaký svůj ranní rituál? Něco, co vás vždycky zaručeně nastartuje?

Nemám, na rituály si nepotrpím. Nepotřebuju žádné berličky. Dám si maximálně tak pomerančový džus a kafe… Ale ono je to spojené s mojí profesí – jsem herečka, a když natáčím nějaký seriál nebo film, tak vstávám v pět ráno. Jediným mým cílem je dostat se včas na plac, tudíž jsou moje chvíle po probuzení spíš ve znamení kalupu než pohody. A platí to i teď. Herecké práce sice kvůli koronaviru ubylo, ale mám to štěstí, že se mi podařilo proniknout i do jiných oborů. A tak jsou moje rána stále stejně uspěchaná.

Nikdy mě nenapadlo, že bych skončila s muzikantem, a vidíte… Prostě jsme poslechli srdce a jsme šťastní. Dana Morávková herečka