Manžel žárlil na její slávu, přišla o syna. Medřická měla nelehký život

Pět slavných rolí Slávka Hlubinová (Měsíc nad řekou)

Opakovaně ji hrála na jevišti, poprvé už v prvním angažmá v Brně. Tehdy neskrývala zklamání. Souhlasila s názorem, že to byla přefouklá flétna, protože nehrála, nýbrž jen předstírala. Ve filmu to byla svobodná žena, ale ne stará panna, i proto nahlížející na život s moudrým nadhledem. Marie Dočkalová (Romeo a Julie na konci listopadu)

Po úspěchu televizní hry napsali Jaroslav Balík a Jan Otčenášek pro Národní divadlo jevištní verzi. Dana Medřická a Karel Höger se těšili. Když režisér Balík odmítl, aby si vybral jinou herečku, byl projekt zrušen, byť už byl určen termín premiéry. Měsíc nad řekou (1953) Romeo a Julie na konci listopadu (1971) Taková normální rodinka (1971) Nemocnice na kraji města (1981) Maminka Hanáková (Taková normální rodinka)

„Kampak jste se zatoulaly, Poldinky?“ Medřická prokázala, že je i vynikající komediální herečkou. Zdeněk Řehoř vzpomínal, jak překypovala nápady, vylepšovala dialogy a dodávala všem elán. „Dana byla tmelícím činitelem Rodinky.“ MUDr. Fastová (Nemocnice na kraji města)

V legendárním seriálu se už s partnerem Karlem Högerem nesetkala. Ladislav Chudík, který ho po jeho smrti zastoupil, vzpomínal na rozhořčené dopisy především od venkovských diváků, že taková ženská není ušlechtilého primáře Sovy hodna. „Její Sováčku mě dojímá dodnes,“ říkal.

Erži Orbánová (Kočičí hra)

Miroslav Horníček jí napsal: „Když tam ta paní stojí s jednou botou a s jednou bačkorou, myslel jsem na dánského prince, na klauny, na Chaplina, na vznešenost smíchu. ... Díval jsem se na Tebe a říkal si: Šťastná to žena.“