Cítím se dobře, šetřím se kvůli covidu, vzkázal z domova Dalibor Janda

„Cítím se celkem v pohodě, je mi dobře. Zatím to beru tak, že různě zkouším, co to udělá. Už chodím i na procházky. Starají se o mě dvě děvčata, moje manželka s dcerou. Normálně chodím, žiju... Akorát se teď musím trochu šetřit kvůli covidu,“ svěřil se Dalibor Janda pro pořad Showtime s tím, že už má za sebou i první kontrolu u lékaře.

„Na kytaru momentálně moc nesahám. Spíš potřebuji relax. Občas si pustím nějakou tu veselohru a srandu. Musím teď měsíc vydržet v nějaké takové karanténě,“ dodal muzikant.



Už v neděli pozdravil Janda své příznivce příspěvkem na sociálních sítích. „Vážení přátelé, fanoušci a kamarádi. Moc vás všechny pozdravuji po krátké nedobrovolné odmlce. Asi všichni víte, viděli jste a slyšeli jste určitě i z médií, ať už pravdivě, nebo polopravdivě, jak už to u nás bývá, že mě náhle postihl závažný srdeční problém,“ napsal zpěvák na svůj facebookový profil.

„Podrobnosti myslím momentálně nejsou důležité. Ale důležité je především to, za co vám chci všem od srdce poděkovat. A to za stovky SMS zpráv, e-mailů a vaši osobní podporu. Moc mě to povzbudilo. Myslel jsem na vás a dál myslím. Věřím, že rekonvalescence bude probíhat v pořádku a co nejdříve vám pošlu video pozdrav,“ pokračuje Dalibor Janda.

18. června 2013

„Zároveň bych touto cestou chtěl pozdravit a poděkovat pánům doktorům operatérům z Vinohradské nemocnice a všem co se o mě starali. Jsou to prostě borci. Vám všem přeji hlavně ZDRAVÍ. Nedejte na jakékoliv primitivní a hloupé názory o tom, že covid není nebezpečný a buďte ostražití. Je to jen všechno na nás a na našem ZDRAVÉM rozumu. Dávejte na sebe pozor, mám vás rád. Váš Dalibor,“ dodal muzikant.



Zpěvákovi se v polovině ledna přitížilo natolik, že musel být okamžitě převezen záchrankou do vinohradské nemocnice. Zpěvákova dcera poté média informovala, že důvodem hospitalizace jejího otce nebyla nákaza koronavirem.



„Tatínek leží ve vážném stavu v nemocnici. Žádné další podrobnosti prozatím nebudeme sdělovat. Dnes čekáme na lékařské konzultace. Fanouškům děkujeme za myšlenky na Dalibora,“ potvrdila tehdy pro iDNES.cz Jiřina Anna Jandová. Před týdnem, kdy už měl zpěvák po zákrocích, jeho dcera informovala, že otec je sice ve vážném stavu, ale cítí se lépe.