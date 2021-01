Dalibor Janda po operacích paměť neztratil, ujišťuje zpěvákův manažer

„Zdravotní stav pana Jandy je již daleko lepší, ale potřebuje samozřejmě čas na postupnou rehabilitaci. Rozhodně se fanoušci nemusí obávat, že by pan Janda ztratil paměť a podobné nesmysly, které probíhají v posledních dnech některými médii. Paměť mu slouží velmi dobře,“ řekl pro primácký ShowTime zpěvákův manažer Karel Murín.

Zpěvákovi se přitížilo před necelými dvěma týdny. Situace byla tak vážná, že musel být okamžitě převezen záchrankou do vinohradské nemocnice, kde skončil na koronární jednotce. Zpěvákova dcera pro média upřesnila, že důvodem hospitalizace jejího otce nebyla nákaza koronavirem.

Dalibor Janda a jeho dcera Jiřina Anna Jandová

„Tatínek leží ve vážném stavu v nemocnici. Žádné další podrobnosti prozatím nebudeme sdělovat. Dnes čekáme na lékařské konzultace. Fanouškům děkujeme za myšlenky na Dalibora,“ potvrdila tenkrát pro iDNES.cz Jiřina Anna Jandová.

Před týdnem, kdy už měl zpěvák po zákrocích, jeho dcera informovala, že je sice ve vážném stavu, ale cítí se líp.

„Bylo to samozřejmě velmi náročné, takže teď se mu to všechno honí v hlavě. Ale je v dobrých rukou,“ popsala zpěvačka s tím, že Janda byl moc šťastný za podporu, milé vzkazy a za to, jak na něj všichni myslí. „To mu samozřejmě velmi psychicky pomohlo. Jeho stav je nyní stabilizovaný.“