Stále se mi vrací okamžik, kdy jsem byl blízko druhému břehu, říká Janda

Zdravotní problémy vyvolaly v Daliboru Jandovi pokoru vůči křehkosti lidského života. Zpěvák v nedělním ranním vysílání Rádia Impuls prohlásil, že jeho lednová hospitalizace pořádně vylekala nejenom fanoušky, ale i jeho osobně. Postihla ho vážná srdeční příhoda a musel podstoupit akutní operaci. Dnes už se cítí mnohem lépe.

„Můj stav už je dobrý, stejně jako výsledky. Ještě si to ale musím srovnat v hlavě, protože když si člověk uvědomí, že stačila chvilka a byl jsem někde na druhém břehu, tak se mi to neustále promítá hlavou. Chce to trochu pokoru k tomu, že jen pouhá chvilka může člověku změnit život. Takže se snažím relaxovat,“ uvedl zpěvák.

Dalibor Janda také prozradil, že se snaží dostat i do fyzické kondice. „Koupil jsem si šlapací kolo, takže šlapu. Mám také zařízení pro nácvik chůze do schodů, takže si každý den dělám takových 40 schodů a občas posiluju ruce,“ svěřil se s tím, že po hospitalizaci oslábly jeho svaly a cvičení je proto potřeba.

Své 68. narozeniny tráví Dalibor Janda s rodinou. „Děláme si tady takovou menší oslavičku. Nikdo z přátel ani z kapely přijet nemůže, takže to bude intimčo. Taková běžná domácí oslava,“ dodal.