Beru politiku jako zábavný pořad, říká zpěvák Dalibor Janda

„Bylo to na lodi Vyšehrad. Pamatuji si na to docela dobře, přece to není tak dávno. My jsme se ale plavili po Vltavě, takže některým jsme uplavali, jiní zase chtěli vystoupit a nemohli, bylo to zajímavé. Ale hlavně si vzpomínám na spoustu výborných lidí, z nichž někteří už bohužel nejsou mezi námi,“ řekl Janda, který začátkem letošního roku prodělal těžkou srdeční příhodu a skončil v nemocnici. Ze svých zdravotních problémů se už „vykroutil se ctí“.



„Anděl strážný byl se mnou. Musím přiznat, že jsem mu tehdy asi špatně naslouchal. Teď se snažím víc. Ale jsem tady, žiju, dýchám, chce to trochu pokory a uvidíme, jak to půjde dál. Zatím je to dobré. Už jsem měl ve Strakonicích první velký koncert a to člověka také nabudí psychicky nabudí,“ prozradil.

Na oslavě narozenin kamaráda Pavla Plecháče, potkal Dalibor Janda spoustu svých kolegů z branže a probírali kdeco. O čem si asi tak chlapi povídali?

„Dříve jsme probírali ženský. Dneska si povídáme o životě a práci. Co jsme museli změnit či vymyslet nového, kde hrajeme a třeba i to, jestli by se nedalo spolupracovat. Dojde i na politiku. Tam mám docela jasno. Nerozčiluji se! Politici nás umělce tak nějak v televizi vystřídali. Oni jsou baviči, my už tam skoro nejsme. Beru politiku jako zábavný pořad,“ říká.

Dalibor Janda a jeho dcera Jiřina Anna Jandová (Praha, 26. února 2019)

Dalibor Janda teď jede s kapelou Prototyp turné 40 let na profi scéně, exkluzivním hostem koncertů je jeho dcera Jiřina Anna Jandová. Zpěvák tak dohání loňský rest, kdy kvůli koronaviru nemohl s fanoušky toto jubileum oslavit. Vždycky musí zaznít písně Hurikán, Žít jako kaskadér, Kde jsi a další známé hity.

„Zaplať Pán Bůh, že nemám jenom jeden hit, to je dobrá věc. Ty písničky jsou moje, je to moje image. Je zhruba deset písniček, které fanoušci očekávají a ty musím zahrát. Pak přihazuji novinky. Teď se docela chytla píseň Já si tě najdu. Už ji hrají i rádia, mám z toho radost. Teď jsem po pěti letech nachystal nové album, kterého jsem se skoro nedočkal,“ usmíval se Dalibor Janda a dodal informaci, že pro skalní fanoušky nové album vyjde i na vinylu.