14:00 , aktualizováno 14:00

Ti dva jsou nebývale pozitivní i mimo kamery. Sourozenecké duo Adéla a Dalibor Gondíkovi dostalo do vínku šťastné dětství, hojně talentu a hlavně jeden druhého. Moderují spolu už přes dvacet let. Na sklonku roku si s chutí zavzpomínali na svoje začátky i večírky z mladých let.