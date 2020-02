Podle manžela jsem němečtější než všichni Němci dohromady, říká Pecková

Pěvkyně Dagmar Pecková před časem otevřeně promluvila o tom, o čem ženy většinou mlčí. Oznámila, že končí s operou, protože se jí kvůli menopauze změnil hlas.

„Neměla bych být jediná žena, která si to uvědomuje. Bohužel některé kolegyně neustále trvají na tom, že jsou operní zpěvačky. Prostě jsem si řekla, že mohu existovat i jinak. Mám v hlavě spoustu nápadů. Zajímám se o činohru a mé cíle jsou i jiné než jen světová operní jeviště, říká Dagmar Pecková, která žije od roku 1985 v Německu.



„Na chvíli jsem se vrátila do Čech, ale pak jsem pochopila, že přece jen jsme v Evropě a můžeme si bydlet, žít a pracovat střídavě, kde právě chceme,“ vysvětluje pěvkyně.

Odjezd do Německa byl pro ni nejdřív profesním rozhodnutím. „Pro nedostatek talentu jsem totiž nebyla přijata do Národního divadla. Odešla jsem tedy do Státní opery do Drážďan, kde mě vzali s otevřenou náručí. Během tří let jsem přestoupila do Státní opery v Berlíně. Pak se otevřely hranice a začala ta velká kariéra,“ vzpomíná Pecková.

Na chvíli se vrátila do Čech, pak se však vdala a přestěhovala se do německého Freiburgu za manželem hudebníkem. „Mám partnera Němce, žiji s ním a mými dvěma dětmi. Chlapec mluví česky s ostravským přízvukem, má českého otce,“ říká Dagmar Pecková.

„Mám takovou náturu... jsem hrozně důsledná a pořádná a to do Německa naprosto zapadá. Můj muž říká, že jsem němečtější než všichni Němci dohromady. A líbí se mi, že tam nejsou závistivci,“ popisuje.

Odejít z Česka prý byla pro Dagmar Peckovou nutnost. „Nesplnila bych si tu ty sny, které jsem měla. Pocházím z malé vesnice u Chrudimi, na konzervatoř jsem se dostala až na druhý pokus. Tehdy bych byla ráda i za dobrý sbor, ale bohužel jsem měla zavřené dveře do Národního,“ dodává.

Dagmar Pecková Absolvovala pražskou konzervatoř a operní studium v Drážďanech.

Byla v angažmá v Semperově opeře v Drážďanech a Státní opeře v Berlíně. Představila se i na dalších světových scénách včetně Královské opery Covent Garden.

Má bohatou diskografii, která kromě symfonií a operních árií obsahuje i rozsáhlou písňovou tvorbu.

V roce 1999 obdržela cenu Thálie za roli Carmen. Je spolupořadatelkou festivalu Zlatá Pecka v Chrudimi.

Je provdaná za německého hudebníka Klause Schiessera. Má dvě děti, syna Theodora a dceru Dorotheu. S rodinou žije v Německu.

7. dubna 2020 vystoupí v pražském Foru Karlín s show The Magical Gallery, kde se za pomoci moderní audiovizuální techniky spojí svět tónů a barev, operní hlas s elektronickou hudbou.

VIDEO: Dagmar Pecková / Darek Král – Labutí píseň: