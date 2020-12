Kouzelný prsten máme pořád. Princezny z Arabely vzpomínají po 40 letech

Jak jste v seriálu získaly své role?

Nagyová: Arabelu měla hrát Libuška Šafránková, ale protože to neklaplo, pozvali mě, abych přijela z Bratislavy do Prahy ke konkurzu. U něj bylo strašně moc mladých hereček a já se vracela domů, aniž by mi někdo něco řekl. Za dva týdny mi volali, abych se dostavila ještě jednou.

Patrasová: Jani, ono to bylo tak, že když pan režisér Vorlíček hledal někoho místo Libušky, pustil si Smrt stopařek, kde jsme spolu hrály, a tam tě objevil. V tom filmu viděl, že k sobě pasujeme.

Nagyová: Aha, to nevím, takže k tobě hledal sestru? Tys už byla obsazená, to se vědělo, že budeš hrát Xénii.

Patrasová: Já ale taky musela dělat zkoušky, a když Libuška onemocněla, trochu se to protáhlo novým hledáním Arabely.