Honoráře? Za první Arabelu to byla bída, vzpomíná Dagmar Patrasová

Setkáváme se na natáčení pořadu 7 pádů Honzy Dědka. Máte ráda talk show?

Jak které. Ale tu Honzy Dědka mám moc ráda.

Jak zatím prožíváte jaro?

Tak maximálně na zahradě a jinak doma. Vzhledem k tomu, že Anička byla nemocná a nechci, abychom jí domů cokoliv přinesli. Takže jsme opatrní.

Jak často se vídáte se svými dětmi? Fungujete teď v sociální bublině?

Vídáme se hodně. Syn bydlí mimo Prahu, takže s tím si spíše píšeme. A dcera Anička bydlí za rohem, takže s tou se vidím prakticky denně.

Stane se, že jí někdy i navaříte?

Ona mě dnes předběhla. Přinesla mně a manželovi fantastické jídlo. Byly to takové zvláštní koule, knedlíky. Některé byly do slana, některé do sladka. Říkala, že je někde objevila a koupila. Bylo to hrozně dobré a bylo to od ní milé.

Řekla byste, že Anička má tu vnitřní sílu, která jí teď musela delší dobu provázet, právě po vás?



Ano, myslím si, že ano. Protože to, co já jsem vydržela, to by nevydržel ani kůň. (smích)

Zaznamenal jsem, že Arabela se nedávno opět reprízovala v Německu. Co říkáte na tento fenomenální úspěch, že i po několika dekádách je seriál stále tolik oblíbený?

Myslím, že nejen Arabela. Mám podezření i na Návštěvníky, protože jsem z Německa docela zahrnuta dopisy s žádostí o podepsanou fotografii. Teď jsem zase dělala další várku. Fanoušci jsou milí a strašně fajn. Jeden ctitel, který mi samozřejmě píše v němčině, mi asi chtěl udělat radost a napsal velmi vtipně na obálku: Prasím, neodkládejte se! (smích) Nebo neodkládejte si. Něco v tomto smyslu. Dost mě to pobavilo. Ale ta snaha, to od něj bylo moc hezké.

Vzpomenete si, zda byly honoráře u pokračování Arabely vyšší, aby vykompenzovaly tolik repríz?

Zas až tak vyšší nebyly, musím říct. První Arabela, to byla, co se týká honorářů, bída. A ta druhá? Bylo to o něco lepší, myslím si však, že to asi nevykompenzuje to, že to běží po celém světě. Tuhle jsme byli před pár lety na Mallorce, stojím v recepci, tam mají puštěnou televizi a kdo tam nebyl? Já v Arabele. (smích)

Dagmar Patrasová v seriálu Arabela (1980)

Takže to nefunguje jako v Hollywoodu? Nemáte smlouvu, ze které by vám šly i po letech tantiémy?

Víte, já jsem na to nikdy moc nehleděla. Ale nevím. Možná na té druhé Arabele nějaká taková smlouva byla.

Komu teď patří vaše srdce?

Mým dětem, mé rodině, mému příteli.

Teď moc cestovat nelze. Kdy se chystáte za přítelem?

Až to půjde. Buď já tam, nebo on sem.

Ale vy máte ráda teplo, tak byste asi raději do Itálie?

Tam je samozřejmě nádherné počasí. Před pár týdny mi ale přítel poslal video a říkal, že to zažil poprvé za celý svůj život, zasněženou pláž u moře. Ale jinak je tam krásně.

Co děláte pro to, aby se vám vyhýbaly vrásky?

Já nic. To maminka s tatínkem. Opravdu, nemám žádné plastické operace v obličeji, jak se psalo, nebo někde jeden jedovatý článeček byl. Ale můj táta i moje máma měli skvělou pleť. Maminka zemřela v osmdesáti letech, zajelo ji auto. A vypadala na padesát.

Josef Bláha, Dagmar Patrasová a Josef Dvořák v seriálu Návštěvníci (1983)

Kdybyste měla kouzelný prsten, jaké by bylo vaše první kouzlo?

Já ho mám. První kouzlo, které bych tedy udělala, kdyby ten prsten fungoval a nebyla to jenom rekvizita, tak bych zrušila koronavirus a chtěla bych, aby byli všichni pokud možno co nejvíce zdraví.

Máte nějaký seznam věcí, které chcete udělat, až pandemie skončí?

Já jsem o žádných věcech nepřemýšlela. Až to skončí, tak už snad všichni budeme normálně žít. Tak to je priorita.

Těšíte se, až se dostanete opět do kontaktu s dětským publikem, které vám určitě dává mnoho energie?

Doufám, že se brzy uvidíme! Právě pro děti v této době vymýšlím další představení a žížala Julie má vlastně letos pětatřicáté narozeniny. Takže to bude trošku takové vzpomínkové. Od začátku až doteď.

Dočkáme se třeba i princezny Xenie?

Možná. (smích)